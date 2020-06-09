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شرطان في الأهلي لضم محمد إبراهيم

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:59 م
محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
الفجر الرياضي

حدد مسؤولو النادي الأهلي شرطان للتعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب الزمالك السابق، ولاعب مصر المقاصة الحالي.


واشترط مسئولو الأهلي التعرف على مصير الصفقات الجديدة وعودة المعارين، قبل التعاقد مع محمد إبراهيم.

 

وأكدت تقارير صحفية، أن محمد إبراهيم لاعب مصر المقاصة الحالي يرحب بالانتقال للقلعة الحمراء، إثر تجدد المفاوضات الشفهية بين الطرفين، بعدما توقفت منذ يناير الماضي.

 

ورهن الأهلي التعاقد مع محمد إبراهيم، بعاملين، الأول هو مصير الصفقة الأجنبية المنتظرة ومدى قدرة اللاعب الجديد على تأدية دور صانع الألعاب.

 

أما العامل الثاني فهو مصير المعارين والذين يأتي على رأسهم ناصر ماهر وعمار حمدي، ويمكن لأحدهما القيام بنفس الدور في صناعة اللعب.

 

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