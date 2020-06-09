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توزيع حقائب المستلزمات الوقائية على مصابي كورونا بالسويس (فيديو)

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 06:02 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أذاعت فضائية "TeN"، تقريرا مصورا يرصد عمليات توزيع حقائب المستلزمات الوقائية على مصابي فيروس كورونا والمخالطين بمحافظ السويس ضمن خطة وزارة الصحة للعزل المنزلي للحالات البسيطة والمخالطين بفيروس كورونا.

واستعرض التقرير، ما تحوي هذه الحقائب من مستلزمات طبية وأدوية وترمومتر حراري، إلى جانب ورق إرشادات للتأكيد على أن هذه الحقائب للمخالطين للمصابين فقط تتضمن أرقام طوارئ للتواصل حال تدهور الحالة الصحية.

ويتضمن علاج المخالطين لمصابي كورونا الكبار شريطين برشام فيتامينات وبارسيتامول، إلى جانب زجاجة كحول وكمامات، بينما يتضمن علاج المخالطين الأطفال نفس المستلزمات مع استبدال البرشام بدواء للشرب.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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