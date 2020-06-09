خبر سار.. المصل واللقاح: انخفاض وفيات كورونا بسبب واحد

قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن معدل الوفيات بفيروس كورونا انخفض خلال الفترة الأخيرة.





وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الفيروس مازال سريع الانتشار، ولكنه أصبح فيروس ضعيف وهذا سبب انخفاض أعداد الوفيات بكورونا، إلى جانب زيادة وعى المواطنين وارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي.





وأوضح مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن إمكانية انتقال كورونا من أشخاص حاملين للفيروس دون أعراض لآخرين ضعيفة وفقًا لما أكدته منظمة الصحة العالمية، مشددًا على أن ارتداء الكمامة إن لم تحد من انتشار فيروس كورونا تقلل من الجرعة الفيروسية المنتقلة من الشخص المصاب بدون أعراض للأخرين، مشددًا على أن عدد كبير من مصابي فيروس كورونا بدون أعراض.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.



