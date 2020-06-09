الإمارات.. تقنية جديدة لمكافحة كورونا في دبي





أعلنت شركة "ديرق" المختصة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي والحاصلة على براءة اختراع من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "MIT"، اليوم الثلاثاء، عن تعاونها مع واحة دبي للسيليكون في توظيف تقنياتها لتوفير حلول تساعد المدن على مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد – 19"، عن طريق ابتكار منصة تعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تساعد في الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع ورصد مدى التزامهم بتعليمات الوقاية المُوصى بها من قبل الجهات المعنية.





ويأتي ذلك في إطار الشراكة بين واحة دبي للسيليكون والشركات والمؤسسات المتخصصة في تقديم حلول متطورة تعين على مواجهة مختلف التحديات، التي تواجهها المدن بابتكارات من شأنها المساهمة في ضمان أفضل نوعيات الحياة.





وتستخدم "ديرق" تقنية الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تطبيق معايير السلامة العالمية من خلال ضمان امتثال كافة أفراد المجتمع لها، وتستعين الشركة المتخصصة بمجال الحد من حوادث الطرق باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في ذلك بخوارزميات تتبنى من خلالها النتائج المستخلصة من الكاميرات المثبتة في الأماكن العامة؛ لقياس نسبة التزام الأشخاص بإرشادات السلامة، بما في ذلك متطلبات التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الواقية إضافة إلى مراقبة مدى التزام الشركات والمؤسسات بمعايير السلامة المتبعة في الدولة، كما نشرت عدداً من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا.





وتستخدم الشركة تقنيات حديثة تعتمد على الصور، التي تلتقطها كاميرات الطرق المثبتة في معظم أماكن التجمعات والكثافة من ناحية عدد الأشخاص، ويتم تحليل تلك الصور بسرعة عالية للكشف عن أي انتهاك قد يتسبب بإلحاق الضرر بالمجتمع والإبلاغ عنه.





وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون الدكتور محمد الزرعوني: التزاماً بتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نعمل على تحفيز الابتكار في الإمارة وتحسين الخدمات التكنولوجية وتطوير سبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع، ونلتزم بالتعاون مع جميع الشركاء في مختلف القطاعات بهدف تبادل المعرفة والخبرة، إضافةً إلى تبني أفضل الممارسات وحلول المدن الذكية الناجحة.





وأضاف الزرعوني : ويسعدنا التعاون مُجدداً مع "ديرق" لتعزيز السلامة المجتمعية في ظل هذا الظرف الاستثنائي، الذي نمر به والعالم أجمع، وأولويتنا القصوى تكمن في ضمان سلامة وجودة الحياة لجميع سكان الواحة بشكل خاص وإمارة دبي والدولة بشكل عام.





وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ديرق" الدكتور جورج عودة: إن الشركة تعمل منذ تأسيسها على تعزيز سلامة المواطنين والمجتمع ككل، ومن خلال هذه المبادرة يمكننا المساهمة في ضمان تطبيق إجراءات السلامة في الأماكن الأكثر أهمية على الطرق العامة، وفي المستشفيات والمكاتب ومراكز التسوق والشواطئ العامة والمطارات.



