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تعليم كفر الشيخ: تفعيل خدمة "الشباك الواحد" وتكريم 3 موظفين

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 05:09 م
الشباك الواحد
الشباك الواحد
عمرو الشامي
تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مركز خدمة الشباك الواحد، واستقبال المواطنين من كل مدن وقرى المحافظة، لتقديم الخدمات المتعددة من استخراج بيانات النجاح والرسوب وكشوف الدرجات وتلقي طلبات العاملين بالتربية والتعليم والجمهور.

جاء ذلك بحضور الدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، ووائل الحداد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، وهاني حمدان،مسئول متابعة التقرير بالشباك الواحد.

وشددت وكيل الوزارة، على منع دخول المواطنين إلا بارتداء الكمامات، مؤكدة على رجال أمن المديرية والعاملين بمركز الشباك الواحد بتوجيه الجمهور بالجلوس في الأماكن المخصصة لهم، والتي راعت فيها المديرية التباعد والإجراءات الإحترازية، ويلتزم المترددين على المركز بالدور المحدد لكل منهم حسب الارقام المعلنة بالنظام الالكتروني.

وتوجهت كشك، بالشكر والتقدير لكلا من شريف صبحي خليفه،ووليد محمد السيد، محمد نصار، العاملين بخدمة الشباك الواحد،نظرا لجهدهم المشكور في تلقي أكبر عدد من الطلبات، مؤكدة أنها ستكرمهم لمجهوداتهم.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"
تعليم كفر الشيخ: تفعيل خدمة "الشباك الواحد" وتكريم 3 موظفين
تعليم كفر الشيخ: تفعيل خدمة "الشباك الواحد" وتكريم 3 موظفين
تعليم كفر الشيخ: تفعيل خدمة "الشباك الواحد" وتكريم 3 موظفين
تعليم كفر الشيخ: تفعيل خدمة "الشباك الواحد" وتكريم 3 موظفين
تعليم كفر الشيخ: تفعيل خدمة "الشباك الواحد" وتكريم 3 موظفين
تعليم كفر الشيخ: تفعيل خدمة "الشباك الواحد" وتكريم 3 موظفين
تعليم كفر الشيخ: تفعيل خدمة "الشباك الواحد" وتكريم 3 موظفين
تعليم كفر الشيخ: تفعيل خدمة "الشباك الواحد" وتكريم 3 موظفين

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