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الصحة تطلق حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال (الشروط والموعد)

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:40 م
ارشيفية
ارشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق حملة قومية جديدة للتطعيم ضد شلل الأطفال مستهدفة مواليد 2016 بداية من 1 يناير 2016 حتى 22 مارس 2018.

وأوضحت الوزارة، أنه يرجى من الأمهات إحضار شهادة الميلاد وارتداء الكمامة الطبية عند التطعيم، مشددة على أهمية أن يكون هناك مرافق وأحد مع الطفل لمنع التزاحم، مشيرة إلى أن التطعيمات متوفرة بمكاتب الصحة.

وتستهدف الحملة، التطعيم ضد شلل الأطفال الجديدة لـ 6 مليون طفل كما تهدف منع خطورة 15 نوعا من الأمراض كما يسمح للأطفال الأجانب بالتطعيم ويكون التطعيم بالحقن وليس جرعات الطعم الفموى وأن التطعيم يتم بالحقن سولك الجزيئى بجرعتين يفصل بينهما شهر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

 وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"

 

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