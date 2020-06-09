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بشرة خير.. عقار "ريمديسيفير" يسجل نجاحًا في منع أمراض الرئة لدى قرود مصابة بكورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:28 م
عقار ريمديسيفير
عقار ريمديسيفير
الفجر
أكدت دراسة نشرت في دورية "Nature " الطبية، اليوم الثلاثاء، أن عقار شركة جيلاد ساينس المضاد للفيروسات "ريمديسيفير"، منع أمراض الرئة في قرود من فصيلة المكاك المصابة بفيروس كورونا المستجد.
 
ويعتبر عقار Remdesivir أول دواء يظهر تحسنًا في COVID-19 في التجارب البشرية، ويتم مراقبة تقدمه في الدراسات السريرية عن كثب بينما تبحث الدول عن لقاح للفيروس الذي أصاب أكثر من 7 ملايين شخص وقتل أكثر من 400000 حتى الآن.

وأثناء الدراسة، تم إصابة 12 قرد من قرود المكاك عمدًا بالفيروس التاجي الجديد، وتم إعطاء نصفهم العلاج المبكر باستخدام ريميسيفير، وذكرت الدراسة أن قرود المكاك التي تلقت ريمديسيفير لم تظهر عليها علامات أمراض الجهاز التنفسي وقللت من تلف الرئتين. 

وتم نشر تفاصيل التجربة في القرود سابقًا من قبل المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة في إبريل الماضي، لكن هذه النتائج لم تتم مراجعتها من قبل أقرانها - وهي خطوة تؤكد صحة دراسة بحثية.

واقترح مؤلفو الدراسة أنه يجب اعتبار remdesivir علاج في أقرب وقت ممكن لمنع التقدم إلى الالتهاب الرئوي في مرضى كورونا المستجد.
 
تمت إزالة Remdesivir للاستخدام في حالات الطوارئ في المرضى المصابين بأمراض شديدة في الولايات المتحدة والهند وكوريا الجنوبية، كما تستخدمه بعض الدول الأوروبية في إطار البرامج الرحيمة.
 
تجارب الدواء على البشر مستمرة، وقد أظهرت البيانات المبكرة أن الدواء ساعد المرضى على التعافي بسرعة أكبر من المرض.
 

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