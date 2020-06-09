Advertisements

أخيرًا.. ليفربول يمدد عقد لالانا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:30 م
لالانا
لالانا
حسم نادي ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مسألة التجديد للاعبه أدم لالانا، وذلك بعد الأنباء الأخيرة التي أشارت إلى قرب رحيل اللاعب عن صفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن ليفربول اليوم الثلاثاء أن لاعبه أدم لالانا وقع على تمديد قصير المدى لعقده، ليستكمل بذلك الموسم الحالي ضمن صفوف الفريق قبل الرحيل عنه.

وقال يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول :"أعرف مدى الاهتمام بأدم (لالانا) في الوقت الحالي من قبل أندية أخرى تسعى لضمه في الموسم المقبل، لذلك، فإن تصرفه هذا يشكل التزاما تجاهنا ونقدر ذلك له بشكل كبير".

وأضاف:"هذا ما يجب أن يكون عليه الحال، إنني سعيد للغاية بأنه سيظل معنا حتى إنهاء العمل هذا الموسم، وسيحظى بذلك بالوداع الذي يستحقه بشكل كبير."

وكان لالانا /32 عاما/ انضم إلى ليفربول عام 2014 قادما من ساوثهامبتون وخاض مع الفريق 178 مباراة سجل خلالها 22 هدفا وتوج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا 2019 .

وقال لالانا :"أنا سعيد حقا بالحصول على الفرصة لاستكمال الموسم، يعني هذا الكثير بالنسبة لي ولعائلتي."

وأضاف: "ليس هذا الوقت المناسب لتقييم الفترة التي قضيتها هنا، لأن التركيز يجب أن ينصب على المباريات التسع المتبقية وإنهاء الفريق للموسم بأفضل شكل ممكن."

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 25 نقطة أمام أقرب منافسيه، مانشستر سيتي، وبات قريبا للغاية من التتويج باللقب للمرة الأولى منذ 1990، ومن المقرر استئناف منافسات الموسم في 17 يونيو، بعد فترة توقف طويلة بسبب أزمة جائحة كورونا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول لالانا جائحه كورونا الصفوف الإنتقالات الصيفية

أخبار تهمك

طلب غريب من فايلر يضع الأهلي في ورطة

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ينهي أول صفقات الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين

صفقة تبادلية بين الأهلي وسموحة بطلها حسام حسن

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 13 ساعة

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة لبعض مصابي كورونا بشأن بلازما المتعافين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بيان مهم بشأن مشاركة مصر في اجتماع سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| "ظهرت الآن".. نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ حوالي 15 ساعة

تصريحات نارية من مرتضى منصور تجاه الخطيب

منذ ساعتين و 15 دقيقة

نجم الأهلي المعار يرفض العودة للفريق

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. نجم ليفربول يطلب الرحيل

آدم لالانا بعد هدفه في مانشستر يونايتد: "كرة القدم لعبة غريبة للغاية"

عاجل.. باريس سان جيرمان يخطط لخطف نجم ليفربول

عاجل.. نجم ليفربول يرحل عن الفريق في نهاية الموسم

3 أسلحة خطيرة لساوثهامبتون في مواجهة ليفربول

ليستر سيتي يخطط لضم نجم ليفربول

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:42 م

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

04:00 ص

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

11:20 ص

عاجل.. بيان مهم بشأن مشاركة مصر في اجتماع سد النهضة

03:09 م

برشلونة ينهي أول صفقات الميركاتو الصيفي

03:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن