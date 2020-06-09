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الوحدة السعودي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الزمالك

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:27 م
الزمالك
الزمالك
الفجر الرياضي

 

كشفت تقارير صحفية سعودية، حقيقة  الأنباء التي ترددت مؤخرا حول تفاوض فريق الوحدة السعودي لضم المغربي محمد أوناجم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

 

وأوضحت صحيقة "سبورت" السعودية، حقيقة مفاوضات الوحدة مع أوناجم لضمه للفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وذكرت الصحيفة، أن مسئولى الوحدة نفوا هذه المفاوضات، وأكدوا عدم وجود رغبة بشأن التعاقد مع محمد أوناجم لاعب الزمالك الحالي.

 

وتابعت الصحيفة، أن كارينيو المدير الفنى للوحدة طالب التعاقد مع عدد من اللاعبين ليس من بينهم محمد أوناجم لاعب الزمالك.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن الوحدة يبحث عن لاعبين أصحاب قدرات فنية وبدنية هائلة للمنافسة على لقب الدوري السعودي.

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