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الصحة اللبنانية: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:18 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 1368 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة: أن عدد حالات الشفاء من الفيروس في لبنان هو 795، في حين سجلت 30 وفاة، مع العلم أنه لم يتم تسجيل حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

كما شدّدت في تقرير لها على "إلزامية ارتداء الكمامة خلال التجول أو الحركة خارج المنزل"، مؤكدة على "أهمية الالتزام بالحجر المنزلي، وغسل اليدين وتجنب لمس العينين والانف والفم، وتجنب الإقتراب من أي شخص مريض، وأيضاً الإبتعاد عن الأماكن المزدحمة والتجمعات". 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
 
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 7,226 مليون إصابة، بينهم أكثر من 409 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,560 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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