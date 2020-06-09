برلمانية ترفض تطبيق زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في الوقت الحالي

اعترضت سحر عتمان، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، علي زيادة أسعار شرائح الكهرباء التي أعلنها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، طبقًا لخطة الحكومة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021.





وأضاف عتمان في تصريح خاص لـ "الفجر" أن رفع أسعار الكهرباء يأتي تنفيذًا لقرار مُسبق برفع الدعم علي مراحل علي مدي 5 سنوات قبل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلي أن الوقت الحالي لا يمكن فيه تطبيق الزيادة الجديدة.





وأوضحت عضو طاقة النواب، إلي أنه سيتم تقديم طلبات إحاطة من قِبل أعضاء اللجنة بالبرلمان، موجهه إلي وزير الكهرباء لتأجيل تنفيذ رفع الدعم عن فاتورة الكهرباء نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من جائحة الكورونا ووجود نسبه كبيرة من البطالة في عدد من المِهن.





وأشارت، إلي أننا لدينا 25% نسبة بطالة طبقًا للبيان الذي أدلت به وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد في مجلس النواب، والذي أكدت فيه أن نسبة البطالة التي تسببت بها جائحة كورونا تفوق نسبة البطالة الطبيعية بما يعادل 25%، وذلك بعد غلق صالات الجيم والقهاوي وجميع الأماكن التي تم غلقها بقرار رئيس الوزراء لمواجهة كورونا.





واستطردت عضو مجلس النواب، قائلة " ازاي عندنا 25% بطالة وازاي هيتم رفع أسعار الكهرباء تنفيذًا لقرار مسبق برفع الدعم علي مراحل، مؤكدة أنه سيتم استدعاء وزير الكهرباء ومناقشته في اللجنة في هذا الموضوع الحيوي والضروري لافتة إلي أنه سوف يكون هناك نتائج مثمرة للقاء.





وأعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة الحكومة لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021، بنسبة زيادة 19.1% أقل من العام الماضي 21%.





وفيما يلى أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد 20202021، التي سيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم وهى كالآتي:-





1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرش بدلا من 30 قرش )





2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرش بدلا 40 قرش )





3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرش بدلا من 50 قرشًا )





4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا )





5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرش بدلا من 100 قرشًا )





6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش)





7- الشريحة السابعةمن صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 118 قرشًا).



