Advertisements

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول للثانوي العام بحد أدنى 240 درجة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 04:08 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تنسيق القبول للثانوى العام والتعليم الفنى بأنواعه للعام الدراسى 2020 /2021، حيث تم تحديد 240 درجة للقبول بالثانوى العام بالمحافظة.

كما اعتمد المحافظ التنسيق للتعليم الصناعي، فقد تم تحديد 230 درجة لمدرسة طباعة إمبابة والهرم ث ص بنين  و215 درجة لإمبابة الصناعية، وطلعت حرب والجيزة الكهربية و220  درجة للعام و210 للاعداد المهنى و220 درجة  للميدان الصناعية بنات والهرم بنات و220 درجة للجيزة ث ص بنات للعام و215 للمهنى  و210 درجة لطهما ث ص بنين وأحمد رمضان الثانوية الصناعية بنين باطفيح ووردان ث ص  والقبابات ث ص والحوامدية ث ص بنات، والمنوات ث ص بنات واطفيح ث ص بنات وفصول نظامى ملحقة بالحوامدية تعليم مزدوج.

كما اعتمد محافظ الجيزة درجات القبول بالمدارس التي تقبل الصناعي 3 سنوات ونظام الاعداد المهني ب210 درجه للعام و 205 للمهنى وهى مدارس شهيد طيار محمد بهجت شقير ث ص بنين وناصر ث ص بنين و الصف ث ص بنين ونكلا ث ص م وابو رواش ث ص م والكداية ث ص م والبدرشين والصف والعياط ث ص بنات، و 190 درجة للباويطى والمناجم و 235 درجة للبرمبل الصناعية و 255 درجة لــ 6 أكتوبر الصناعية التجريبية للتكنولوجيا.

واعتمد المحافظ  تنسيق التعليم الزراعى حيث تم تحديد  200 درجة للجيزة الزراعية و 195 درجة للثانوية الزراعية المهنية و 160 درجة لاطفيح وطهما و175 درجة لأبوغالب والثانوية الزراعية بالواحات البحرية .

إضافه إلى تحديد التنسيق للتعليم التجارى والفندقى 245 درجة للهرم الفندقية الرسمية و 245 درجات للجيزة الفنية المتقدمة(5 سنوات) و 220 درجة لــ 6 أكتوبر الفندقية المتقدمة (5 سنوات) و 220 درجة للشيخ زايد الفندقية و 210 درجة للهرم الفندقية المهنية و 210 درجة للصف الفنية المتقدمة و 210 درجة للمدارس التجارية بالهرم والعمرانية وشمال ومنشأة القناطر واوسيم و 195 درجة للمدارس التجارية بالحوامدية والبدرشين والعياط و 140 درجة للباويطى التجارية ومدارس التعليم الخاص ( تجارى وفندقى )  وفصول خدمات  تعليم تجارى اما عن مدرسة الحوامدية للتعليم المزدوج فانة يتم اختيار 40 طالب حاصلين على أعلى درجات الشهادة الاعدادية من الطلاب المتقدمين بالمدرسة بعد اجتياز اختبارات الالتحاق بالمدرسة. 

ومن جانبه اضاف خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أنه تم تحديد درجات القبول بالمدارس الفنية بنوعياتها بناء على الإحصاء التكرارى المجمع لمجاميع طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة وكذلك الأعداد المطلوب قبولها طبقا للقرارى الوزارى المحدد لكثافة الفصول ومراعاة مقترح القبول بالتعليم الثانوى العام، مشيراً أنه سوف يتم التقديم للطلاب الجدد عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية.
محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول للثانوي العام بحد أدنى 240 درجة
محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول للثانوي العام بحد أدنى 240 درجة
محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول للثانوي العام بحد أدنى 240 درجة
محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول للثانوي العام بحد أدنى 240 درجة
محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول للثانوي العام بحد أدنى 240 درجة
محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول للثانوي العام بحد أدنى 240 درجة
محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول للثانوي العام بحد أدنى 240 درجة
محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول للثانوي العام بحد أدنى 240 درجة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طلاب بوابة الفجر القبول للثانوى العام الجيزة التعليم

أخبار تهمك

صفقة تبادلية بين الأهلي وسموحة بطلها حسام حسن

منذ نصف ساعة

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ حوالي 15 ساعة

طلب غريب من فايلر يضع الأهلي في ورطة

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة ينهي أول صفقات الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بشرى سارة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء

منذ حوالي 5 ساعات

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عبير صبري تنصح بالنوم داخل السيارات (صورة)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| "ظهرت الآن".. نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس

منذ ساعة و 19 دقيقة

تصريحات نارية من مرتضى منصور تجاه الخطيب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 12 ساعة

صدمة لبعض مصابي كورونا بشأن بلازما المتعافين

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بيان مهم بشأن مشاركة مصر في اجتماع سد النهضة

منذ ساعة و 22 دقيقة

موضوعات متعلقة

بالتفاصيل الكاملة.. ننشر تنسيق القبول للصف الأول الثانوي بالجيزة

محافظ الغربية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى 230 درجة

محافظ السويس يعتمد تنسيق قبول الثانوي العام والتعليم الفني (تعرف عليه)

بحد أدنى 220 درجة.. محافظ الفيوم يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام

٢٠٥ درجة للقبول في تنسيق الثانوية العامة بالجيزة.. و٢١٠ للتعليم الصناعي‎

تعرف على تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالأقصر

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:42 م

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

04:00 ص

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

11:20 ص

برشلونة ينهي أول صفقات الميركاتو الصيفي

03:00 م

عاجل.. بيان مهم بشأن مشاركة مصر في اجتماع سد النهضة

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن