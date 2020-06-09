محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول للثانوي العام بحد أدنى 240 درجة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تنسيق القبول للثانوى العام والتعليم الفنى بأنواعه للعام الدراسى 2020 /2021، حيث تم تحديد 240 درجة للقبول بالثانوى العام بالمحافظة.





كما اعتمد المحافظ التنسيق للتعليم الصناعي، فقد تم تحديد 230 درجة لمدرسة طباعة إمبابة والهرم ث ص بنين و215 درجة لإمبابة الصناعية، وطلعت حرب والجيزة الكهربية و220 درجة للعام و210 للاعداد المهنى و220 درجة للميدان الصناعية بنات والهرم بنات و220 درجة للجيزة ث ص بنات للعام و215 للمهنى و210 درجة لطهما ث ص بنين وأحمد رمضان الثانوية الصناعية بنين باطفيح ووردان ث ص والقبابات ث ص والحوامدية ث ص بنات، والمنوات ث ص بنات واطفيح ث ص بنات وفصول نظامى ملحقة بالحوامدية تعليم مزدوج.





كما اعتمد محافظ الجيزة درجات القبول بالمدارس التي تقبل الصناعي 3 سنوات ونظام الاعداد المهني ب210 درجه للعام و 205 للمهنى وهى مدارس شهيد طيار محمد بهجت شقير ث ص بنين وناصر ث ص بنين و الصف ث ص بنين ونكلا ث ص م وابو رواش ث ص م والكداية ث ص م والبدرشين والصف والعياط ث ص بنات، و 190 درجة للباويطى والمناجم و 235 درجة للبرمبل الصناعية و 255 درجة لــ 6 أكتوبر الصناعية التجريبية للتكنولوجيا.





واعتمد المحافظ تنسيق التعليم الزراعى حيث تم تحديد 200 درجة للجيزة الزراعية و 195 درجة للثانوية الزراعية المهنية و 160 درجة لاطفيح وطهما و175 درجة لأبوغالب والثانوية الزراعية بالواحات البحرية .





إضافه إلى تحديد التنسيق للتعليم التجارى والفندقى 245 درجة للهرم الفندقية الرسمية و 245 درجات للجيزة الفنية المتقدمة(5 سنوات) و 220 درجة لــ 6 أكتوبر الفندقية المتقدمة (5 سنوات) و 220 درجة للشيخ زايد الفندقية و 210 درجة للهرم الفندقية المهنية و 210 درجة للصف الفنية المتقدمة و 210 درجة للمدارس التجارية بالهرم والعمرانية وشمال ومنشأة القناطر واوسيم و 195 درجة للمدارس التجارية بالحوامدية والبدرشين والعياط و 140 درجة للباويطى التجارية ومدارس التعليم الخاص ( تجارى وفندقى ) وفصول خدمات تعليم تجارى اما عن مدرسة الحوامدية للتعليم المزدوج فانة يتم اختيار 40 طالب حاصلين على أعلى درجات الشهادة الاعدادية من الطلاب المتقدمين بالمدرسة بعد اجتياز اختبارات الالتحاق بالمدرسة.



