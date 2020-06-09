صفقة تبادلية بين الأهلي وسموحة بطلها حسام حسن

يرغب مسئولو النادي الأهلي في سرعة حسم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، حسام حسن، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان الأهلي قد أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب في أكثر من مناسبة منذ زمن بعيد، ولكن الصفقة لم تكتمل.





واستقر مسؤولو النادي الأهلي في الأخير على إجراء صفقة تبادلية مع نادي سموحة لإنهاء صفقة انتقال حسام حسن في سوق الانتقالات الصيفية.





وتلقى سموحة عرضا من الأهلي يفيد بانتقال حسام حسن مقابل الحصول على خدمات كل من ناصر ماهر وصلاح محسن بشكل نهائي.





وسيقوم فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بعقد اجتماعا مع أعضاء مجلس الإدارة، لحسم هذا الأمر، مساء اليوم الإثنين.





وكان صلاح محسن قد رحل إلى سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 اشهر، في انتقالات يناير الماضي على أن يعود اللاعب إلى الأهلي نهاية الموسم الحالي.





كما تمت إعارة ناصر ماهر إلى النادي السكندري في صيف 2019، ليعود أيضا إلى صفوف الأهلي نهاية الموسم الحالي.



