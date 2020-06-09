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مسن 83 عاما يحصل على الماجستير ويوجه رسالة للشباب

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:41 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أذاع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر2"، تقريرا يستعرض تفاصيل حصول مسن يبلغ من العمر 83 عامًا على درجة الماجيستير.

وقال حسني مهدي مرسي هداهد، خلال التقرير، إنه حصل على درجة الماجيستير في اللغة العربية من جامعة المنصورة، لافتًا إلى أنه كان يعمل مديرا لإدارة منيا القمح التعليمية وبعد إحالته للمعاش لم يفضل البقاء بالمنزل او الجلوس على المقاهي، وفضل قضاء ما تبقى من عمره بالتعليم، والتحق بكلية الآداب جامعة طنطا، وحصل على ليسانس الآداب بتقدير جيد جدًا مرتفع.

وتابع "هداهد"، أن نجاحه شجعه على إكمال دراسته وقرر الحصول على درجة الماجيستير رغم معاناته للذهاب للمنصورة، وكان يرى تكريم واحترام من أساتذة الجامعة وزملائه في الدراسة، معقبًا: "لم أتأخر عن محاضرة واحدة وأتمنى أن احصل على الدكتوراه"، موجهًا رسالة للشباب: "امحو كلمة مستحيل من قاموسكم كل شيء يذلل حال كان لديك نية صافية وصادقة في تحصيل العلم".

وكرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية الدكتور حسنى هداهد، صاحب الـ 83 عاما وابن مدينة منيا القمح لحصوله على درجة الماجستير في اللغة العربية "الأدب في العصر العباسي الثاني" بمنحه شهادة تقدير وميدالية تذكارية، وذلك تقديرا لإصراره وعزيمته في استكمال الدراسات العليا والحصول على درجة الماجستير في الأدب العربي.

وأشاد محافظ الشرقية بالخطوة الجريئة وغير المتوقعة من صاحب الـ 83 عاما بأن يتحدى الصعاب ويؤمن بفكرته ويواصل رسالته بالتزود بالعلم والمعرفة، ليرسل بذلك رسالة للجميع بأن العلم لا يتوقف عند مرحلة سنية معينه بل يستمر طوال حياه الإنسان.

ومن جانبه قدم الدكتور حسنى هداهد، الشكر لمحافظ الشرقية لتكريمه له بمكتبه بمنحه ميدالية تذكارية وشهادة تقدير ولكل من وقف بجانبه، مؤكدا أنه واجه العديد من الصعوبات منها تهكمات الأقارب والأصدقاء خلال محاولته الدراسة في الكبر لكنه لم يلتفت لتلك المحاولات التي من شأنها أن تضعف من عزيمته وإصراره لاستكمال دراسته والحصول على أعلى الدرجات العلمية رغم كبر السن وتقدم العمر.

يذكر أن الدكتور حسنى هداهد، حصل على دبلوم المعلمين وتدرج في عمله حتى عين مديرا لإدارة منيا القمح التعليمية وأنهى خدمته لبلوغه سن التقاعد عام 1998، وفى عام 2014 التحق بكلية الآداب جامعة طنطا قسم اللغة العربية وبعدها حصل على الدراسات العليا ثم درجة الماجستير في الأدب العربي من جامعة المنصورة في عمر الـ 83 عاما.

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