أخبار البورصة المصرية .. مشتريات الأجانب بالبورصة تسجل 138.9 مليون جنيه اليوم









أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات ، وإتجهت تعاملات الأجانب نحو الشراء حيث سجلت مشتريات بـ 138.9 مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 15.5% من تعاملات البورصة ولا يزال السوق المصرى جاذبا للاستثمار فى ظل اتاحة التعاملات الكترونياً مع امكانية تحقيق هوامش ربح على الاسهم ، بينما سجلت مبيعات المصريين والعرب نحو 122.8 مليون جنيه 16 مليون جنيه بنسب إستحواذ 82.1% و2.3% علي التوالي ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 71.4% والأفراد علي نسبة 28.5%.





وسجلت البورصة المصرية اليوم تداولات بحوالي 1.1 مليار جنيه علي عدد 488.6 مليون سهم عبر تنفيذ 41.6 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 184 شركة ارتفع منها 71 شركة وانخفض 81 شركة واستقر 32 شركة .





وسجل سوق داخل المقصورة تداولات قيمتها 2.7 مليار جنيه وسوق خارج المقصورة 2.7 مليون جنيه، بينا سجل المتعاملون الرئيسيون نحو 1.5 مليار جنيه.









وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 583 مليار جنيه.





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة0.75% ليغلق عند مستوى 11063 نقطة،

بيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1277.4 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2044.7 نقطة.











