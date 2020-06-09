Advertisements

أخبار البورصة المصرية .. مشتريات الأجانب بالبورصة تسجل 138.9 مليون جنيه اليوم

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:31 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير


أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم علي تباين بأداء المؤشرات ، وإتجهت  تعاملات الأجانب نحو الشراء حيث سجلت مشتريات بـ 138.9 مليون جنيه وإستحوذت علي نسبة 15.5% من تعاملات البورصة ولا يزال السوق المصرى جاذبا للاستثمار فى ظل اتاحة التعاملات الكترونياً مع امكانية تحقيق هوامش ربح على الاسهم  ، بينما سجلت مبيعات المصريين والعرب نحو 122.8 مليون جنيه 16 مليون جنيه بنسب إستحواذ 82.1% و2.3% علي التوالي  ،وإستحوذت المؤسسات علي نسبة 71.4% والأفراد علي نسبة 28.5%.

وسجلت البورصة المصرية اليوم تداولات بحوالي 1.1 مليار جنيه علي عدد 488.6 مليون سهم عبر تنفيذ 41.6 ألف عملية بيع وشراء ، وذلك عبر 184 شركة ارتفع منها 71 شركة وانخفض 81 شركة واستقر 32 شركة .

وسجل سوق داخل المقصورة تداولات قيمتها 2.7 مليار جنيه وسوق خارج المقصورة 2.7 مليون جنيه، بينا سجل المتعاملون الرئيسيون نحو 1.5 مليار جنيه.


وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 583 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة0.75% ليغلق عند مستوى 11063 نقطة،
بيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1277.4 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2044.7 نقطة.

 


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لا يزال 100

أخبار تهمك

صدمة لبعض مصابي كورونا بشأن بلازما المتعافين

منذ حوالي 4 ساعات

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| "ظهرت الآن".. نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. بيان مهم بشأن مشاركة مصر في اجتماع سد النهضة

منذ ساعة و 18 دقيقة

صفقة تبادلية بين الأهلي وسموحة بطلها حسام حسن

منذ أقل من نصف ساعة

تصريحات نارية من مرتضى منصور تجاه الخطيب

منذ أقل من ساعتين

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة ينهي أول صفقات الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء

منذ حوالي 5 ساعات

طلب غريب من فايلر يضع الأهلي في ورطة

منذ حوالي 4 ساعات

عبير صبري تنصح بالنوم داخل السيارات (صورة)

منذ ساعتين و 20 دقيقة

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ حوالي 12 ساعة

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

البورصة تخسر 7.5 مليار جنيه في ختام التعاملات .. وسط هبوط 84 سهم

"المصريين " و"العرب" يسجلون مشتريات بالبورصة تصل لـ 417.9 مليون خلال تعاملات اليوم

مبيعات "الأجانب" بالبورصة تسجل 387.1 مليون جنيه اليوم

مبيعات "الأجانب" تتجاوز المليار جنيه خلال تعاملات اليوم

التباين يسيطر علي أداء مؤشرات البورصة بختام جلسة الإثنين

البورصة تسجل تداولات تتجاوز المليار جنيه في ختام جلسة الإثنين

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:42 م

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

04:00 ص

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

11:20 ص

برشلونة ينهي أول صفقات الميركاتو الصيفي

03:00 م

عاجل.. بيان مهم بشأن مشاركة مصر في اجتماع سد النهضة

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن