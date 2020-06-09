خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1441 عبر رابط www.ca.gov.sa بالسعودية وشروط الاستفادة وكيفية التسجيل





الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1441، أصبح الآن من الأمور التي يكثر البحث عليها حاليًا من قِبل المستفيدين من حساب المواطن وهم أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، حيث أقامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن حساب المواطن وذلك لكي يتم ومساعده المواطنين في فتره الغلاء وارتفاع أسعار البنزين وأيضًا ارتفاع أسعار الكهرباء.





وارتفاع الأسعار عمومًا في المملكة العربية السعودية، فقد تم إنشاء حساب المواطن من أجل مواجهة هذا الغلاء لقد تم الإعلان عن حساب المواطن للمواطنين وأصبح الاستعلام عليه بشكل دوري من المستفيدين منه، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1441





الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

هناك بعض الخطوات لكي يتم الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية بشكل صحيح وسوف نتعرف من خلال السطور القادمة عن خطوات الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية وهذه الخطوات هي:





- على المستعلم الدخول على موقع الرسمي الالكتروني الخاص بحساب المواطن وذلك عبر هذا الرابط

بعد ذلك سوف تظهر صفحه الرئيسية للموقع تقوم بالضغط على دخول





- بعد ذلك تقوم بإدخال رقم الهوية الخاصة بك ،ثم بعد ذلك تقوم بإدخال كلمه المرور الخاص بك وأيضا تكون بإدخال رمز التحقق وبعد إدخال كافه البيانات تقوم بالضغط على دخول.





- بعد الدخول على حسابك الشخصي على حساب المواطن يمكنك الاستعلام عن قيمه المستحقة من الدعم وذلك من خلال الضغط على حسابي





- إذا تم ظهور مبلغ مالي أمامك في الصفحة هذا يشير إلي انه قد تم قبول طلبك في الحصول على الدعم من حساب المواطن.





- ولكن أن لم يظهر أي مبالغ ماليه فانت تكون من غير المستحقين لهذا الدعم من حساب المواطن.





شروط الاستفادة من حساب المواطن 1441

هناك بعض الشروط لكي يتم منحك الدعم والاستفادة وقبول تسجيلك في حساب المواطن وهذه الشروط هي :





- يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.





- يتم استثناء حاملي بطاقات التنقل.





- يجب أن يكون المقيم يقيم في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.





- يجب ألا تزيد المدة التي يقضيها المستفيد خارج المملكة عن 90 يوما.





- يجب أن لا يتواجد المستفيد في أي دور من دوار السجون أو الإيواء الحكومية.





- يجب أن تكون البيانات صحيحه وتطابق مع بيانات الجهات المعينة.





- يجب أن يتم التقديم إجمالي دخل الأسرة بالكامل سواء كان هذا الدخل رب الأسرة أو الأفراد التابعين له.





- يجب تقديم ما يفيد بعدد الأفراد داخل الأسرة.





- ويجب أيضا تقديم ما يفيض بأعمار التابعين في الأسرة.





كيفيه التسجيل في حساب المواطن 1441

يمكن للأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط ويريدون التسجيل في حساب المواطن الدخول على حساب المواطن من خلال هذا الرابط





ثم ملئ كافه البيانات وتقديم طلب التسجيل في حساب المواطن.



