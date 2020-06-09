ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات اليوم









أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.99% رابحاً 50.42 نقطة ليغلق عند مستوى 5160.79 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.17% رابحاً 64.92 نقطة ليغلق عند مستوى 5628.10 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.51% رابحاً 21.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4238.44 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.47%، رابحاً 19.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4156.95 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 242.2 مليون سهم بقيمة 49.6 مليون دينار كويتى عبر 10.3 ألف صفقة.









وارتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.33%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.15%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.87%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والنفط والغاز بنسبة 1.77%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.81%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.75%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.63%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.5%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.29%.

وجاء سهم شركة إنوفست على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 10%، يليه سهم شركة السينما الكويتية الوطنية بنسبة 9.72%، ثم سهم شركة وثاق للتأمين التكافلي بنسبة 9.66%، فيما تصدر سهم شركة السور لتسويق الوقود القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.13% ثم سهم الشركة الوطنية للتنظيف بنسبة 5%، ثم سهم شركة برقان لحفر الآقار والتجارة والصيانة بنسبة 4.87%.