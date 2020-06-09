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خرائط جوجل تحصل على تحديث جديد ينبه المستخدمين بإجراءات فيروس كورونا خلال السفر

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:41 م
بوابة الفجر
أطلقت شركة جوجل - Google العديد من ميزات النقل الجديدة إلى خرائط Google على نظامي iOS و Android والتي تهدف إلى مساعدة المستخدمين على السفر بأمان مع تخفيف إجراءات الإغلاق تدريجيًا في بعض البلدان بعد جائحة فيروس كورونا.

يُنبه أحدث إصدار من خرائط جوجل المستخدمين الذين سيتأثر سفرهم بقيود اغلاق فيروس كورونا COVID-19، بما في ذلك متطلبات مثل ارتداء الكمامة في وسائل النقل العام وما إذا كان المسار المختار يحتوي على نقاط تفتيش. 

تم الإعلان عن التحديث الجديد في منشور على مدونة Google، كما سيحصل مستخدمو وسائل النقل العام على معلومات من مصادر عامة حول مدى انشغال الخدمات، وسيتلقى السائقون تنبيهات حول نقاط التفتيش والقيود على مسارهم.

وثالت شركة جوجل - Google إن تنبيهات النقل العام يتم نشرها في كل من الأرجنتين وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وكولومبيا وفرنسا والهند والمكسيك وهولندا وإسبانيا وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة حيث تتوفر معلومات من وكالات النقل العام المحلية، وسيتوفر المزيد من البلاد الأخرى قريبًا.

كما سيتلقى المستخدمون الذين يتنقلون إلى المرافق الطبية أو مراكز اختبار فيروس كورونا COVID-19 تنبيهات تذكّرهم بالتحقق من إرشادات المنشأة لتجنب الازدحام أو التسبب في ضغوط إضافية على نظام الرعاية الصحية المحلي.

واعتبارًا من هذا الأسبوع، ستتوفر تنبيهات للمرافق الطبية في إندونيسيا وإسرائيل والفلبين وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بينما ستتوفر تنبيهات مركز الاختبار أيضًا في الولايات المتحدة. 

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