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أهمها التأمين الصحي.. "الاتصالات" تعلن إطلاق حزمة خدمات جديدة للمواطنين

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:52 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ


فى إطار استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية وسعيًا لتحسين جودة وكفاءة الخدمات المُقدمة للمواطنين؛ تتواصل جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع كافة وزارات الدولة وهيئاتها وأجهزتها فى دعم التحول الرقمى والتطوير المؤسسى استرشادا بما تم إنجازه فى محافظة بورسعيد من مشروعات لتحويلها إلى أول محافظة رقمية.


هذا ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إطلاق حزمة خدمات وهى مجموعة مترابطة من الخدمات وتشمل خدمات التموين، وخدمات التوثيق، وخدمات نيابة الأسرة، وخدمات التأمين الصحي الشامل، وخدمات الحالات الاجتماعية، وخدمات العدالة الجنائية، وخدمات الشهر العقاري، وخدمات الكهرباء بمحافظات (الإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان).  


وفى هذا الإطار تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستكمال البنية التحتية فى كافة الوزارات وأجهزة الدولة، وتقديم خدمات الربط باستخدام تكنولوجيا الالياف الضوئية، وإعداد وتحضير وتنقية قواعد البيانات، وتحديد الاحتياجات من الأجهزة والمعدات، وتسجيل وإدراج المنتفعين، وميكنة نظم العمل، وتشكيل فرق نظم معلومات وتحول رقمى فرعية، مع تقديم الدعم الفنى والتقنى والمؤسسى للمنظومة والبرامج والحلول التكنولوجية، واستدامه المشروعات وميكنة التحول الرقمى وخدمات المواطنين.


والجدير بالذكر أنه يتم إنشاء وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى فى كافة الوزارات وأجهزة الدولة، وعمل تقييم للمرشحين، ثم بناء وتنمية قدراتهم وذلك لتأهيلهم للعمل بتلك الوحدات.


واستكمالاً لدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى والتهيئة للتحول الرقمى بالمحافظات الخمس المستهدفة (أسوان، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس)، تطلق وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب الأسبوع القادم، المرحلة الرابعة للمبادرة القومية "المسئول الحكومي المحترف" لبناء وتنمية قدرات مقدمى الخدمات الجماهيرية (الشباك الأمامى) من الدرجات العليا والوسطى والإشرافية، عبر المنصة الرقمية للأكاديمية الوطنية للتدريب، وتستهدف تدريب 2200 متدرب من العاملين بالمحافظات المستهدفة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع زيادة التركيز على مديرية الشئون الصحية لمقدمى الخدمات الصحية في تلك المحافظات لتطبيق خدمات التأمين الصحي الشامل بها.

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