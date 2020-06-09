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مواعيد مباريات ليفربول لحسم لقب الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:42 م
ليفربول
ليفربول
محمد الصو
يسعى ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي البريميرليج بعدما قررت رابطة البريميرليج عودة البطولة للاستئناف يونيو الجاري بعد توقف دام لثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم خلال الأشهر الماضية.

ويحتل ليفربول بقيادة المدير الفنى الألماني يورجن كلوب صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويتبقي فقط لرفقاء الدولي المصري محمد صلاح 6 مقاط للتتويج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي البريميرليج هذا الموسم بعد غياب دام لثلاثون عام.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 25 نقطة عن منافسه وصاحب المركز الثاني مانشستر سيتي:

مواعيد مباريات ليفربول القادمة والحاسمة:

إيفرتون ضد ليفربول .. الأحد 21 يونيو
ليفربول ضد كريستال بالاس .. الأربعاء 28 يونيو
مانشستر سيتي ضد ليفربول .. الخميس 2 يوليو


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