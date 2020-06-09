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عبير صبري تنصح بالنوم داخل السيارات (صورة)

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:06 م
بوابة الفجر
رشا عادل
شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها من داخل السيارة الخاصة بها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت عبير، على الصور قائله: "اهو لما تزهقي من النوم طول اليوم في البيت اخرجي نامي في العربيه شويه وادخلي البيت تاني".


وكالعادة لاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور صبري، فنهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "بطل العالم في الحلاوة عبير صبري" وأضاف آخر"تصدقي فكرة".


يذكر أن عبير صبري، شاركت في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "خيانة عهد" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته الفنانة يسرا وخالد انور وهنادي مهنى وخالد سرحان.

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