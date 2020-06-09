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هيونداي تكشف عن أيقونتها الرياضية الجديدة "Santa Fe" موديل 2021

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:03 م
هيونداي Santa Fe موديل 2021
هيونداي Santa Fe موديل 2021
كشفت شركة هيونداي موتورز الكورية الجنوبية، عن أيقونتها الجديدة "Santa Fe" موديل 2021، والتي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها الجديدة تظهر خلال فصل الخريف القادم بملامح تصميمية جديدة تتمثل في شبكة المبرد الكبيرة اللامعة، ومصابيح الضوء النهاري على شكل حرف T.

وتتميز المؤخرة من خلال المصابيح الخلفية المتصلة عن طريق شريط عاكس، وعلى الجوانب تظهر كسوات العجلات بتصميم عريض.

وحصلت المقصورة الداخلية على قمرة جديدة مع شاشات رقمية والمزيد من الأنظمة المساعدة، التي تهدف إلى جلب المزيد من الراحة والسلامة داخل السيارة.

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن التفاصيل التقنية للسيارة، لكنها أجرت تعديلات على مجموعة التعليق وخفضت مركز الثقل، ومن المتوقع أن يزيد برنامج دفع السيارة بنسخة الدفع الهجين.​

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