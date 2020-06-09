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الأهلي يشكل لجنة لرد أمواله الخارجية

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:51 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمد الصو
شكل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لجنة لمتابعة استرداد الأموال المستحقة للنادي عند الأندية سواء عائد بيع لاعبين أو اتفاقيات على جدولة المستحقات.

ويعتزم مجلس الأهلي، رد مستحقاته التي تم تحويلها بالخطأ إلى الصفاقسي التونسي، في صفقة جونيور أجايي عندما كان محمود طاهر رئيسًا للنادي.

كما يحاول النادي، تحصيل الغرامة الموقعة على الإيفواري سليماني كوليبالي لاعب الفريق الهارب ولاعب النجم الساحلي التونسي الحالي.

وكان الاتحاد الدولي "فيفا" ألزم اللاعب بدفع مبلغ مليون و400 ألف دولار، بعد هروبه بدون إذن النادي، قبل أن ينجح الفريق التونسي في الاتفاق مع القلعة الحمراء، على ردها وجدولة مستحقاته ولكن لم يتم سداد أي مبالغ حتى الآن.

وكلف مجلس الإدارة، المحامي السويسري مونتيري محامي النادي لدى الفيفا، بالاستعلام عن أموال ستوك سيتي الإنجليزي، من صفقة انتقال رمضان صبحي لاعب الفريق، والتي تم حجزها على خلفية الخلاف مع شركة "مسك" والتي كانت تشرف على إدارة القناة قبل فسخ التعاقد.

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