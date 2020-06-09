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الساحر المغربي على القمة.. أفضل 5 لاعبين في الزمالك بالموسم الحالي (أرقام)

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:00 م
اشرف بن شرقي
اشرف بن شرقي
علاء خليف
نجح فريق الزمالك في الظهور بمستوي مميز بالموسم الحالي وتحديدًا بعد تولي الفرنسي باتريس كارتيرون القيادة الفنية للفريق، والذي استطاع إعادة الاستقرار داخل القلعة البيضاء مجددًا بعد تذبذب في الأداء والنتائج في بداية الموسم.
وظهر عدد من اللاعبين بمستوي رائع رفقة الزمالك هذا الموسم، وساهموا في تتويج الفريق الأبيض بلقب بطولة كأس السوبر المصري لموسم 2018 – 2019 على حساب الأهلي والتي أقيمت في فبراير الماضي، كما قادوا الفريق لحصد كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي، كما ساهموا في تأهل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أفضل 5 لاعبين في الزمالك بالموسم الحالي وفقًا للأرقام والإحصائيات:-

1- أشرف بنشرقي:

يُعد المغربي أشرف بنشرقي أفضل لاعبي الزمالك على الإطلاق بالموسم الحالي، بعد المستوي الرائع الذي ظهر عليه في مباريات الفريق هذا الموسم، حيث خاض 23 مباراة بمختلف البطولات (11 بالدوري الممتاز – 9 في دوري أبطال إفريقيا – 1 بكأس السوبر المصري – 1 بكأس مصر – 1 بكأس السوبر الإفريقي).

بلغ إجمالي دقائق اللعب الفعلية لبنشرقي مع الزمالك هذا الموسم 1794 دقيقة، وساهم في 19 هدفًا مع الفارس الأبيض، حيث سجل 11 هدفًا، بينما صنع لزملائه 8 أهداف أخري.

2- مصطفي محمد:

تألق المهاجم الشاب مصطفي محمد في مباريات الزمالك بالموسم الحالي، بعدما شارك في 26 مباراة بمختلف البطولات بواقع (13 مباراة بالدوري الممتاز – 11 مباراة في دوري أبطال إفريقيا – 1 بكأس السوبر المصري – 1 بكأس السوبر الإفريقي).

بلغ إجمالي دقائق اللعب الفعلية لمصطفي محمد هذا الموسم، 1931 دقيقة، وساهم مع فريقه في 15 هدفًا، حيث سجل 11 هدفًا، وصنع لزملائه 4 أهداف.

3- يوسف أوباما:

ظهر يوسف إبراهيم "أوباما" بمستوي جيد مع الزمالك هذا الموسم، حيث شارك في 24 مباراة ( 13 بالدوري الممتاز – 8 بدوري أبطال إفريقيا – 1 بكأس السوبر المصري – 1 بكأس مصر – 1 بكأس السوبر الإفريقي)، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1933 دقيقة لعب، ساهم في 10 أهداف، حيث سجل هدفين، وصنع 8 أهداف لزملائه.

4- أحمد سيد زيزو:

شارك "زيزو" في 25 مباراة مع الزمالك في الموسم الحالي (12 مباراة بالدوري – 10 في دوري أبطال إفريقيا – 1 بكأس السوبر المصري – 1 بكأس السوبر الإفريقي – 1 بكأس مصر)، وبلغ إجمالي دقائق اللعب الفعلية 1756 دقيقة، سجل 5 أهداف وصنع 4 أهداف.

5- محمد أوناجم:

رغم ابتعاده عن التشكيلة الأساسية للزمالك في معظم المباريات، إلي أنه كان مؤثرًا أوقات كثيرة في مباريات الفريق الأبيض بمختلف البطولات، حيث شارك في 22 مباراة بواقع (13 بالدوري الممتاز – 6 في دوري الأبطال – 1 بكأس مصر – 1 بكأس السوبر المصري – 1 بكأس السوبر الإفريقي)، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1284 دقيقة، وساهم في 7 أهداف مع فريقه حيث سجل 3 أهداف، وصنع 4 أهداف.

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رياضة الساحر المغربي الاخبار الرياضية اشرف بن شرقي اخبار الرياضة

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