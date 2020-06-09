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"الشحات" في الصدارة.. أفضل 5 لاعبين في الأهلي بالموسم الحالي (أرقام)

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 02:18 م
الاهلي
الاهلي
علاء خليف
شهد الموسم الحالي تألق عدد من لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي والذين لعبوا دورًا هامًا في تحقيق الانتصارات للفريق الأحمر هذا الموسم في مختلف البطولات المحلية والإفريقية، قبل توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)

وساهم هؤلاء اللاعبين في تربع الأهلي على قمة ترتيب الدوري الممتاز بالموسم الحالي برصيد 49 نقطة "بدون هزيمة"، كما تأهل الفريق الأحمر لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل توقف النشاط الكروي، وساهموا ايضًا في تتويج الفريق بكأس السوبر على حساب الزمالك لموسم 2017 -2018 والتي أقيمت في سبتمبر الماضي.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أفضل 5 لاعبين في الأهلي بالموسم الحالي وفقًا للأرقام و الإحصائيات:-

1- حسين الشحات:
تألق حسين الشحات مع الفريق الأول بالنادي الأهلي بشكل لافت للأنظار في الموسم الحالي، ويستحق لقب الأفضل في صفوف القلعة الحمراء هذا الموسم، حيث شارك في 26 مباراة بمختلف البطولات بواقع ( 14 بالدوري – 10 في دوري أبطال إفريقيا – 1 بكأس مصر – 1 بكأس السوبر المصري).

وبلغ إجمالي دقائق اللعب الفعلية لـ"الشحات" مع الأهلي بالموسم الحالي 1860 دقيقة، وساهم في 17 هدفًا مع الفريق الأحمر، حيث سجل 10 أهداف، وصنع 7 أهداف أخري.

2- علي معلول

يعد التونسي على معلول الظهير الأيسر للأهلي واحد من أفضل اللاعبين بالفريق الأحمر في الموسم الحالي، حيث خاض 21 مباراة بمختلف البطولات بواقع (12 بالدوري – 8 في دوري أبطال إفريقيا – 1 بكأس السوبر المصري)، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1868 دقيقة، وساهم في 14 هدفًا للفريق حيث سجل 6 أهداف، وصنع لزملائه 8 أهداف أخري.

3- محمد مجدي أفشة:

تألق "أفشة" في مباريات الأهلي في الموسم الحالي، ولعب دورًا كبيرًا في انتصارات الفريق الأحمر بفضل تسجيل الأهداف وتمريراته الحاسمة لزملائه، حيث خاض اللاعب 23 مباراة بمختلف البطولات (15 بالدوري – 7 في دوري أبطال إفريقيا – 1 بكأس السوبر).

بلغ إجمالي دقائق اللعب الفعلية لـ"أفشة" مع الأهلي هذا الموسم 1763 دقيقة، ساهم في 14 هدفًا مع الفريق حيث سجل 5 أهداف، بينما صنع لزملائه 9 أهداف أخري .

4- جونيور أجايي:

قدم النيجيري جونيور أجايي عروضًا قوية رفقة الأهلي بالموسم الحالي، وشارك في 26 مباراة بمختلف البطولات (14 بالدوري – 11 في دوري أبطال إفريقيا – 1 بكأس السوبر المصري)، بإجمالي دقائق لعب فعلية 2084 دقيقة، ساهم في 12 هدفًا، حيث سجل 7 أهداف، وصنع 5 أهداف أخري لزملائه.

5- وليد سليمان:

ظهر ايضًا وليد سليمان بمستوي مميز رفقة الأهلي بالموسم الحالي، حيث شارك في 24 مباراة في مختلف البطولات بواقع (15 بالدوري – 8 في دوري أبطال إفريقيا – 1 بكأس مصر)، بإجمالي دقائق لعب فعلية 856 دقيقة، وسجل 9 أهداف.

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رياضة حسين الشحات توقف النشاط الصفوف الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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