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مستشار عسكري: القيادة السياسية عملت في 6 سنوات ما يوازي 50 عاما

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
ثمن اللواء محمد الغباري، مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، الجهود التي تمت على مدار الست سنوات الماضية للقضاء على الإرهاب، مشيرا إلى أنه تم القضاء على الإرهاب بنسبة 95%، وما تبقى غير مؤثر.

وأشار "الغباري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن استخدام القوات المسلحة المصرية في المشاكل الإقليمية يكون بحذر وحنكة شديدة، ولا تتدخل إلا في الوقت المناسب، مشيدا بتطبيق الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وثمن مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، الدور الذي بذلته الدولة في تطوير العشوائيات، معقبا: "ما حدث ولا في الأحلام"، مضيفا أن القيادة السياسية في خلال الست سنوات عملت بما يوازي 50 عام من عمر مصر.

وتشهد هذه الأيام الذكرى السادسة على انتخاب الرئيس عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي مواليد (19 نوفمبر 1954)، كالرئيس السادس والحالي لجمهورية مصر العربية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، حيث تم انتخابه سنة 2014 لمدة 4 سنوات بعد نجاحه في الانتخابات الرئاسية 2014.

تخرج السيسي في الكلية الحربية عام 1977، وخدم في سلاح المشاة، وعين قائدًا للمنطقة الشمالية العسكرية، وتولى منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، ثم شغل بعد ذلك منصب القائد العام للقوات المسلحة المصرية ووزير الدفاع الرابع والأربعين منذ 12 أغسطس 2012 حتى استقالته في 26 مارس 2014 للترشح للرئاسة.

وأدى السيسي اليمين الدستورية لولايته الرئاسية الأولى لمدة أربع سنوات أمام المحكمة الدستورية في 8 يونيو 2014، بينما أدى اليمين الدستورية لولايته الثانية أمام مجلس النواب في 2 يونيو 2018.

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