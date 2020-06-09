برلماني لرئيس الوزراء إثيوبيا: مصر لا تتغاضى عن حقها

قال إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب: إ ن العناد في قضية سد النهضة يدفعنا إلى مآلات خطرة، وقضايا المياه الحيوية والتي تعتبر مصائر بالنسبة للشعوب لا يمكن فرض الأمر الواقع فيها بأي شكل من الأشكال، مطالبا السلطات الإثيوبية بفتح باب التفاوض من جديد مع مصر والسودان، وأخذ اعتراضاتهما واللجان الفنية في الاعتبار.





ورفض، في بيان اليوم الثلاثاء، تصريحات رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، بأن أديس أبابا ستقوم بتعبئة السد بنحو 4.9 مليار متر مكعب خلال موسم الأمطار القادم دون النظر إلى أي أحد أو موافقة منه، مشيرًا إلى أن مصر لا تمانع في التنمية مع إثيويبا بأي شكل ولكن لا تتغاضى عن حقه في ملء السد.





وأضاف أن تصريحات الرئيس السيسي منذ بدء أزمة سد النهضة تؤكد أن مصر تؤيد التنمية تماما في إثيوبيا ومستعدة للمساعدة فيها، لكن مصر تصر على حقوقها التاريخية والأبدية في مياه نهر النيل، فهذا لا مجال فيه للتفريط أو المهادنة أو النقاش.



