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برلماني لرئيس الوزراء إثيوبيا: مصر لا تتغاضى عن حقها

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 12:30 م
النائب
النائب
قال إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب: إن العناد في قضية سد النهضة يدفعنا إلى مآلات خطرة، وقضايا المياه الحيوية والتي تعتبر مصائر بالنسبة للشعوب لا يمكن فرض الأمر الواقع فيها بأي شكل من الأشكال، مطالبا السلطات الإثيوبية بفتح باب التفاوض من جديد مع مصر والسودان، وأخذ اعتراضاتهما واللجان الفنية في الاعتبار. 

ورفض، في بيان اليوم الثلاثاء، تصريحات رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد، بأن أديس أبابا ستقوم بتعبئة السد بنحو 4.9 مليار متر مكعب خلال موسم الأمطار القادم دون النظر إلى أي أحد أو موافقة منه، مشيرًا إلى أن مصر لا تمانع في التنمية مع إثيويبا بأي شكل ولكن لا تتغاضى عن حقه في ملء السد.

وأضاف أن تصريحات الرئيس السيسي منذ بدء أزمة سد النهضة تؤكد أن مصر تؤيد التنمية تماما في إثيوبيا ومستعدة للمساعدة فيها، لكن مصر تصر على حقوقها التاريخية والأبدية في مياه نهر النيل، فهذا لا مجال فيه للتفريط أو المهادنة أو النقاش.

خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.

تسجيل 1365 حالة إصابة جديدة بكورونا وفاة 34 

وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 35444 و1271 حالة وفاة

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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مصابين بفيروس كورونا تباعد اجتماعي اتخاذ الاجراءات الوقائية 34 حالة

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