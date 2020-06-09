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"المركزي" يبيع أذون خزانة بأكثر من نصف مليار دولار

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:40 ص
بوابة الفجر
أعلن البنك المركزى المصري اليوم الثلاثاء بيع  أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 509.3 مليون دولار بمتوسط عائد 3.45%

وكان صندوق النقد الدولي، أعلن يوم الجمعة، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن قرض استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، لمساعدتها التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

قال محمد معيط، وزير المالية، إن القرض التي اتفق مصر مع صندوق النقد الدولي بقيمة 5.2 مليار دولار الهدف منه تمويل عجز الموازنة.

أضاف «معيط»، أن القرض المنتظر الحصول عليه من صندوق النقد، المقصود منه زي أي برنامج تمويلي من صندوق النقد أو غيره لتمويل العجز، ضمن طرق كتير وبتاخد القرار في ضوء متطلبات المرحلة إيه، في مرحلة معينة ليس هناك لعملية صعبة فأروح لجوا، في مرحلة العملة الصعبة كويسة فنلجأ لمؤسسة خارجية، فالمهم تمويل عجز الموازنة».

وأكد وزير المالية أن الوضع الحالي بسبب كورونا اضطر الدولة إلى جلب التمويل من الخارج بالعملة الصعبة لتمويل الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى مؤسسات الدولة تخاطب الوزارة دائما للحصول على تخصيصات مالية.


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المركزى البنك المركزى الاقتصاد المصري اذون الخزانة

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