بالأرقام.. ننشر معدلات الزيادة في أسعار الكهرباء خلال الخمس سنوات المقبلة

كشف محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطة الوزارة خلال الخمس سنوات قادمة لرفع الدعم عن فواتير الكهرباء بحسب الشرائح السعرية.

وأضاف شاكر، أنه الدعم عن الكهرباء سيتم رفعه نهائيا بحلول عام 2025 بعدما أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد خطة رفع الدعم لمدة ثلاث سنوات أخرى على المدة التى كانت ستنتهي فيها في عام 2022، مشيرا إلى أن إطالة خطة رفع الدعم عن قطاع الكهرباء لتقليل الأعباء عن المواطنين خلال جائحة كورونا.





وتابع، أن نظرا للشفافية امام المواطنين تم احتساب متوسط الزيادة في اسعار الكهرباء على مدار الخمس سنوات القادمة حتي إنهاء الدعم لالكمل بسعر 16 جنيه للدولار، مشيرا إلى أن هذه الأسعار قد تتغير مع ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار.

وبداية من يوليو 2020، سيتم زيادة أسعار الشرائح السعرية للكهرباء بنسبة 19% مقارنة بزيادة 21% في العام الماضي.

ويعرض الجدول التالي قيمة الزيادة في الفواتير حسب الاستهلاك حتى يتم رفع الدعم عن الكهرباء نهائيا بحلول عام 2025:



