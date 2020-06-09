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المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط 0.3% بمنتصف التعاملات

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:37 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
واصلت لبورصة المصرية،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، حالة التباين  خلال منتصف جلسات الأسبوع، و الذى يأتى مع جنى ارباج جزئى داخل الجلسة على بعض  الاسهم القيادية  و التجارى الدولى ، وتوقع خبراء المال ان يتماسك الرئيسي عند تلك المستويات و يقلص من تراجعاته متحولا للون الاخضر خلال النصف الثانى من الجلسة مدعوما بشراء المؤسسات المحلية و تنامى السيولة بالاسهم .

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 1102.5 نقطة،فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 1281.6 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 2057 نقطة.

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