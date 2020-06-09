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ننشر تطورات الحالة الصحية للفنان اشرف زكي

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:05 ص
الفنان اشرف زكي
الفنان اشرف زكي
أكد الفنان إيهاب فهمي، وكيل نقابة المهن التمثيلية بمصر، أن الدكتور اشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، يتمتع بصحة جيدة جدًا حاليًا.

وأضاف فهمي أن نقيب المهن التمثيلية الدكتور اشرف زكي سيعود خلال أيام قليلة جدًا لممارسة مهام عمله من جديد، مشيرًا إلى أن "فيروس كورونا" كان ابتلاء من الله للفنان اشرف زكي، ولكن حب جمهوره له ظهر خلال الفترة الماضية القصيرة.

وتابع وكيل نقابة المهن التمثيلية، أن الدكتور اشرف زكي يتابع أي حالة مريضة بالوسط على الرغم من تعبه والظروف التي يمر بها الآن.

وأضاف أن الفنانة رجاء الجداوي أم ونجمة وصديقة للجميع وقريبًا نتمنى الاطمئنان عليها، وربنا يشفي أي مريض.

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