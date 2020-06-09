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عاجل.. بشرى سارة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:10 ص
بوابة الفجر

محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم مد خطة رفع الدعم عن فواتير الكهرباء ثلاث سنوات  أخرى بسبب جائحة كورونا.

 

وتابع" شاكر" خلال مؤتمر صحفي للحديث عن أسعار شرائح الكهرباء، أن خطة رفع الدعم كانت من المستهدف أن تنتهي العام المالي 2021-2022 إلا أنه تم مدها ثلاث سنوات بسبب الظروف الاقتصادية التى تعاني منها المواطنين من جائحة كورونا، مشيرا إلى هذا الأمر جاء بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ووافقت عليه الحكومة.

 

وأضاف، أنه سيتم الإعلان عن خطة أسعار الكهرباء الجديدة خلال الخمس سنوات القادمة، حتى يكون هناك شفافية ووضوح أمام المستثمرين والمواطنون حول تغيرات أسعار الكهرباء التى تحدث خلال هذه الفترة، موضحًا أن هناك برتكول مع وزارة المالية لتحمل الحكومة قيمة دعم الكهرباء خلال الخمس سنوات القادمة والذي سيصل إلى 26 مليار جنيه.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنها ستعقد مؤتمر صحفي للكشف عن أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء ضمن خطتها سنوية لرفع الدعم عن الكهرباء، وتخفيفا علي المواطنين  قررت وزارة الكهرباء أنها ستوقف تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء بداية من شهر يونيو القادم.

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الزيادة في أسعار الكهرباء التي سيتم الإعلان عنها اليوم وفي مؤتمر صحفي لوزير الكهرباء ستكون قبل الأخيرة.

وأضاف "حمزة"، أن خطة إعادة هيكلة الأسعار بالنسبة للكهرباء تسير منذ سنوات لتقليل الفجوة بين التكلفة والإيرادات وتم وضع خطة على مدار 5 سنوات.

وشهدت أسعار الكهرباء في مصر العديد من الزيادات منذ عام 2015 من خلال خطة وضعتها الوزارة وقتها لرفع الدعم تدريجيا عن الشرائح السعرية للكهرباء، حتى يصل سعر الكيلو وات الواحد بنفس التكلفة  للمواطنين، والتى تهدف من خلالها استمرار استكمال تطوير أداء القطاع،  وضمان وصول التيار الكهربائي للمواطنين بكفائة عالي وبدون انقطاع.

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