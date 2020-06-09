5 إجراءات لجذب السياحة الخارجية بعد انتهاء كورونا.. تعرف عليها

تخفيض سعر الوقود الخاص



وكانت ضمن هذه الإجراءات أخذ موافقة وزارة البترول والتي تمت الشهر الماضي، على تخفيض سعر الوقود الخاص بالطيران لتصل القيمة الإجمالية للتخفيض إلى ١٠ سنت على الجالون الواحد والتي سوف يتم تطبيقها فور عودة حركة الطيران مرة أخرى وبشكل دائم بكل المحافظات، حسب التوقيت الذي يحدده مجلس الوزراء لعودة السياحة الخارجية.



ربط السياحة الشاطئية بالثقافية

ومن ناحيته قال أشار الدكتور خالد العنانى إلى أنه قبل أزمة فيروس كورونا المستجد تبنت وزارة السياحة والآثار سياسة جديدة لربط البحر الأحمر بآثار وادي النيل في صعيد مصر، وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين.



وقال وزير السياحة والآثار إنه لتشجيع وتحفيز منظمي الطيران والرحلات السياحية الكبري لجلب المزيد من السائحين إلى مصر بصفة عامة والمحافظات السياحية الشاطئية بها وهي محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح، تم التنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، حيث بدأت شركة مصر للطيران في فبراير الماضي، بتشغيل أولى رحلاتها بين مدينة شرم الشيخ والأقصر وذلك لأول مرة منذ توقف دام عدة سنوات.



تخفيض على تذاكر الدخول



كما منحت وزارة السياحة والآثار نسبة تخفيض قدرها ٢٠ % علي أسعار تذاكر زيارة كافة المتاحف والمواقع الاثرية التابعة للمجلس الأعلى للأثار وكذلك تصاريح الزيارة للسائحين القادمين من الخارج علي خطوط شركتي مصر للطيران وآير كايرو علي ان تكون مدة سريان التخفيض ١٥ يومًا.



50 % تخفيض على رسوم الهبوط والإيواء



وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت اليوم في بيان لها عن انعقاد اجتماعًا تنسيقيًا بين وزيري السياحة والآثار والطيران المدني، تم فيه وضع حزمة من التخفيضات لتحفيز السياحة الخارجية عند عودتها، منها تخفيضات بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء ونسبة 20% مقابل الخدمات الأرضية المقدمة بالمطارات في كل من محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات السفر والوصول، وذلك تشجيعًا لاستقطاب الحركة السياحية إلى المقاصد السياحية الشاطئية في مصر عندما يتقرر عودة السياحة الوافدة.



الاتزام بالمعايير والاحترازات الصحية



وتعتبر عوامل الالتزام بالمعايير والإجراءات الصحية من أكبر عوامل الجذب السياحي في الفترة القادمة حيث أعلنت وزارة الطيران المدني عن جهازية المطارات المصرية لاستقبال السائحين، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان لضمان سلامة المسافرين والوافدين إلى مصر.

قامت وزارة السياحة والآثار، بعدة إجراءات لتشجيع الجذب السياحي فيما بعد انتهاء أزمة كورونا بشكل نهائي، وعودة السياحة الخارجية.