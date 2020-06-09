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الدبابة المالية.. ماذا قدم أليو ديانج مع الأهلي؟

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 11:00 ص
الاهلي
الاهلي
عبد القادر عرابي
رفض مسئولو الأهلي بشكل قاطع، مسألة رحيل اللاعب المالي "أليو ديانج" نجم النادي الأهلي عن الفريق، خلال الموسم المقبل.

وأشارت مصادر مقربة من إدارة الأهلي، أن ديانج تلقى عرضاً ضخماً للاحتراف في الدوري الإماراتي.

وأكدت التقارير، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، يرفض رحيل اللاعب، الذي يعد أحد أهم عناصره الأساسية.

وتألق ديانج في موسمه الأول مع القلعة الحمراء، منذ انضمامه في الصيف الماضي من نادي مولودية الجزائر، مقابل مليون دولار.

أرقام ديانج
خاض ديانج مع الأهلي 21 مباراة بجميع المسابقات بمجموع دقائق 1557 دقيقة، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

وفي بطولة الدوري المصري، لعب ديانج 10 مباريات بمجموع دقائق 715 دقيقة، سجل خلالها هدفاً واحداً كان في شباك بيراميدز، وصنع هدفاً آخر.

وضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا، خاض اللاعب 9 مباريات بمجموع دقائق 662 دقيقة، وسجل هدفاً وحيداً.

ولحساب كأس السوبر المصري، شارك اللاعب في لقاء الزمالك الماضي كاملاً، والذي انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن يفوز الزمالك بركلات الترجيح.

كما لعب ديانج لقاء كأس مصر ضد نادي بني سويف، دون المشاركة بأي هدف.

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