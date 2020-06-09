وزير الكهرباء عن إنجازات الوزارة: "ماشيين بخطة واضحة"

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنهم أعدوا دراسة لتحديث استراتيجية الكهرباء حتى 2040، وهى مازالت في طور الدراسة، منوها بأنه في غضون 5 سنوات سيغطي مقدار الوفر في الوقود تكلفة إنشاء المحطات الجديدة.





وأشار "شاكر"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تعريفة استهلاك الكهرباء الجديدة، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم إضافة قدرات كهربائية من 2014 وحتى نهاية 2019 بأكثر من 28 ألف ميجاوات، لافتا إلى أنه بنهاية 2020 سيكون لدينا 49 محطة محولات كهربائية.





وأضاف، "إحنا ماشين بخطة واضحة ومحددة.. وشركاتنا المصرية ساعدتنا نخلص مشروعاتنا في وقتها".





وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم الإعلان عن خطة إعادة هيكلة الأسعار الجديدة للعام المالى الجديد 2020/2021 اليوم الثلاثاء فى موتمر صحفى بمقر ديوان عام الوزارة.





وكشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه سيتم أيضا الإعلان عن إنجازات قطاع الكهرباء خلال العام المالى السابق، لافتا إلى أن الموتمر الصحفى سيضم جميع وسائل الإعلام المختلفة.





ومن المقرر أن يتم تطبيق تطبيق الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء اعتبارا من فاتورة شهر أغسطس، التى تعبر عن استهلاك شهر يوليو.





يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الحالى 2020/2019، والتى تم تطبيقها يونيو اعتبارا من يونيو الماضى، كالآتي:





1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 30 قرش )





2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 40 قرش )





3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 50 قرش )





4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 82 قرش )





5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 100 قرش )





6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش





7- الشريحة السابعةمن يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرشًا).





جدير بالذكر، أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت فى العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال العام 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.



