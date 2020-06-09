محمد شاكر: توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين بتكلفة 2 مليار جنيه

قال محمد شاكر وزير الكهرباء، الوزارة تنفذ العديد من المشروعات في قطاع الكهرباء حاليا لتطوير أدائه وزيادة الكميات المنتجة من الطاقة.

وأوضح شاكر أن أهم المشروعات التي تنفذها الدولة حاليا هي توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين بتكلفة أكثر من 2 مليار جنيه ويبلغ إجمالي حجم الطاقة المنتجة منها نحو 24 ألف ميجا وات.

وتابع نعمل ايضا على إتمام الأنتهاء من مشروع محطة الضبعة النووية، والتى انتهينه فيه حتى الان من عمل التصميمات النهائية للمشروع مشيرا إلى أن العمر الافتراضي للمحطة سيلغ 60 عام وسيتم زيادة إلى 80 عام.





وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنها ستعقد مؤتمر صحفي للكشف عن أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء ضمن خطتها سنوية لرفع الدعم عن الكهرباء، وتخفيفا علي المواطنين قررت وزارة الكهرباء أنها ستوقف تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء بداية من شهر يونيو القادم.





وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الزيادة في أسعار الكهرباء التي سيتم الإعلان عنها اليوم وفي مؤتمر صحفي لوزير الكهرباء ستكون قبل الأخيرة.





وأضاف "حمزة"، أن خطة إعادة هيكلة الأسعار بالنسبة للكهرباء تسير منذ سنوات لتقليل الفجوة بين التكلفة والإيرادات وتم وضع خطة على مدار 5 سنوات.





وشهدت أسعار الكهرباء في مصر العديد من الزيادات منذ عام 2015 من خلال خطة وضعتها الوزارة وقتها لرفع الدعم تدريجيا عن الشرائح السعرية للكهرباء، حتى يصل سعر الكيلو وات الواحد بنفس التكلفة للمواطنين، والتى تهدف من خلالها استمرار استكمال تطوير أداء القطاع، وضمان وصول التيار الكهربائي للمواطنين بكفائة عالي وبدون انقطاع.



