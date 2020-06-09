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جروب "نسوان المنصورة" على تليجرام يخترق هواتف الفتيات لابتزازهن ونشر صورهن الخاصة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:53 ص
تليجرام
تليجرام
هناك حالة من الغضب العارم انتابت مواطني مدينة المنصورة، وذلك عقب ظهور جروب على تطبيق "تليجرام" يحمل اسم "نسوان المنصورة"، ويقوم بنشر صور الفتيات من أبناء المدينة بالإضافة إلى بعض الصور المخلة بالآداب، فضلا عن قيام القائمين على الجروب باختراق أي هاتف يدخل اليه وسرقة كل محتوياته.

وأكد عدد من المواطنين تقدمهم ببلاغات لمباحث الإنترنت لسرعة ضبط القائمين على هذا الجروب والذي وصل سريعًا إلى 10 آلاف مشترك وعليه أكثر من 2000 صورة سواء صور خاصة تم سرقتها من هواتف الفتيات أو تم تصويرها في الشارع للفتيات التي تسير ولكن بطريقة مثيرة للغرائز وقيام منشأه بمحاولة ابتزاز هؤلاء الفتيات.

من ناحيته أكد مصدر أمني بمديرية أمن الدقهلية، أنه فور ورود البلاغات ورصد الحديث عن هذا الجروب تم تشكيل فريق بحث لفحص ذلك الجروب وسرعة ضبط المتهمين القائمين عليه، مضيفًا أنه رغم قيام منشئه فور انتشار الحديث عنه بإغلاقه إلا أنه سيتم الوصول إليه عبر التقنيات الحديثة المستخدمة.

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