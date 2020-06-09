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في هذا التوقيت.. العالم على موعد مع كسوف حلقي للشمس (تفاصيل)

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:16 ص
بوابة الفجر
تشهد الكرة الأرضية نهار يوم الأحد الموافق 21 من يونيو لعام 2020 كسوف حلقي للشمس، سيشهده الوطن العربي منهم مصر واليمن وأقصى جنوب السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، أما باقي دول الوطن العربي، فسيكون هناك كسوفا جزئيا، وبنسب متفاوته من منطقة إلى أخرى.   

كسوف الشمس الحلقي

يحدث كسوف الشمس الحلقي عندما يكون القمر بعيدًا جدًا عن الأرض لتغطية الشمس تمامًا، وينتج عن ذلك حلقة من الضوء حول القمر وخلال هذا النوع من الكسوف لا تظهر هالة الشمس.

وعن المناطق التي سيظهر فيها كسوف الشمس بشكل جزئي، هي قارة آسيا باستثناء شمالها وشرقها، وفي جنوب شرق أورويا وشمال أستراليا وأندونيسيا والمحيط الهادى وقارة أفريقيا ماعدا الجزء جنوبها وغربها.

وسيتم مشاهدة الكسوف حلقيا في كلا من الكونغو وجمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا وباكستان والهند والصين وجنوب السودان وأريتريا،

وعن مدة الكسوف لحلقي للشمس، فيستغرق الكسوف ساعتين و57 دقيقة و17 ثانية 2:57:17

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