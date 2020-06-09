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إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية من الإيجارات 3 أشهر
الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:37 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار: إنه تقرر إعفاء الكافيتريات والبازات بالمتاحف والمواقع الأثرية من الإيجارات من شهر يونيو حتى أغسطس، بسبب أزمة كورونا.
وأشار "الوزيري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أنه قد سبق وأعفوا جميع مستأجري البازات والكافيتريات التابعن للمجلس الأعلى للأثار على مستوى الجمهورية من دفع القيمة الإيجارية عن شهر إبريل ومايو.
وأوضح أن وزير الآثار والسياحة كان قد وجه بعدم تسريح العمالة، فضلا عن تقديم الدولة تسهيلات للشركات السياحية، معلنا أنه في حال عودة السياحة سيتم افتتاح متحف الغردقة قبيل عودة السياحة الخارجية.
ووجه وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للافتتاحات للمتاحف الجديدة، والاستعداد لمرحلة إعادة فتح المتاحف والمواقع الأثرية للزائرين، وفقا لضوابط السلامة الصحية المعتمدة، لإقامة عنصر جذب فريد ومتميز للمقاصد السياحة الثقافية في مصر.
واستعرض "وزيري"، خطة الافتتاحات الأثرية خلال الفترة الزمنية القادمة وذلك خلال اجتماع مجلس ادارة المجلس الاعلي للآثار أمس برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار.
وأكد "وزيري" التزام المجلس بالانتهاء من مشروعات ترميم وتطوير هذه المناطق والمتاحف وجاهزيتها للافتتاح وفقا للجدول الزمني المحدد لها مسبقا.
خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.
تسجيل 1365 حالة إصابة جديدة بكورونا وفاة 34
وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 35444 و1271 حالة وفاة
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
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