إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية من الإيجارات 3 أشهر

قال الدكتور مصطفى وزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار: إنه تقرر إعفاء الكافيتريات والبازات بالمتاحف والمواقع الأثرية من الإيجارات من شهر يونيو حتى أغسطس، بسبب أزمة كورونا.





وأشار "الوزيري"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أنه قد سبق وأعفوا جميع مستأجري البازات والكافيتريات التابعن للمجلس الأعلى للأثار على مستوى الجمهورية من دفع القيمة الإيجارية عن شهر إبريل ومايو.





وأوضح أن وزير الآثار والسياحة كان قد وجه بعدم تسريح العمالة، فضلا عن تقديم الدولة تسهيلات للشركات السياحية، معلنا أنه في حال عودة السياحة سيتم افتتاح متحف الغردقة قبيل عودة السياحة الخارجية.





ووجه وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للافتتاحات للمتاحف الجديدة، والاستعداد لمرحلة إعادة فتح المتاحف والمواقع الأثرية للزائرين، وفقا لضوابط السلامة الصحية المعتمدة، لإقامة عنصر جذب فريد ومتميز للمقاصد السياحة الثقافية في مصر.





واستعرض "وزيري"، خطة الافتتاحات الأثرية خلال الفترة الزمنية القادمة وذلك خلال اجتماع مجلس ادارة المجلس الاعلي للآثار أمس برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار.





وأكد "وزيري" التزام المجلس بالانتهاء من مشروعات ترميم وتطوير هذه المناطق والمتاحف وجاهزيتها للافتتاح وفقا للجدول الزمني المحدد لها مسبقا.



