فريق "رونالدو" بلا إصابات فيروس كورونا

أعلن الظاهرة البرازيلي رونالدو مالك نادي بلد الوليد الإسباني عدم إصابة أي من لاعبي فريقه بفيروس كورونا المستجد بعد أن خضع الجميع وكل من له علاقة بالنادي للكشف الطبي بإجراءات صارمة وجاءت جميع العينات سلبية.

وقال رونالدو خلال نقاش جمعه مع اللاعب الإيطالي السابق اليساندرو دل بييرو عبر حسابه على شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور: "أجرينا فحوص طبية يوم الأربعاء، وجاءت كل النتائج سلبية، هذا أمر رائع في حد ذاته، وسنبدأ التدريبات الإثنين بشكل عاجل".

وأضاف رونالدو مؤكدًا "في الأسبوع الأول ستكون التدريبات فردية متضمنة بعض الأعمال البدنية ثم تبدأ مرحلة التدريب باستخدام الكرة" وذلك من أجل تكثيف التدريبات فيما بعد حتى يستعد الفريق بشكل جيد لاستئناف الدوري الإسباني.