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3 عروض جديدة لمحمد النني

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:32 ص
محمد النني
محمد النني
الفجر الرياضي

كشف مدير أعمال محمد النني لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي المعار لنادي بشتكاش التركي عن تلقي اللاعب عددًا من العروض الأوروبية يفاضل فيما بينها خلال الوقت الحالي لكنه ينتظر إشارة المدفعجية النهائية.

 

وقال نظمي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "محمد النني ثلاثة عروض من الدوري الإسباني والألماني والإنجليزي أيضَا لكنه لم يحسم الموقف النهائي حتى الآن.. أؤكد لكم أن محمد النني لا يفضل العودة إلى الدوري المصري أو دوريات الخليج في الوقت الحالي لأنه يرغب في الاستمرار بأوروبا".

 

وأضاف: "محمد النني تنتهي إعارته في نهاية هذا الموسم الكروي المتوقف بسبب فيروس كورونا ثم يعود إلى آرسنال لحسم موقفه من العروض المقبلة وسيكون لأرسنال الكلمة النهائية التي تحدد مستقبله في الموسم الجديد مع المدرب أرتيتا".

 

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محمد النني الدوري الانجليزي ارسنال

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