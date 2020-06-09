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ليفربول يقاتل على ساديو ماني

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 10:00 ص
ساديو ماني
ساديو ماني
الفجر الرياضي

يخطط نادي ليفربول الإنجليزي بكل ما أوتي من قوة لتجديد عقد السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق من أجل عدم رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية وحتى يبقى لأطول فترة ممكنة في قلعة الريدز وقطع الطريق على الأندية الأخرى في ضمه خلال الموسم الجديد.

 

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب يخطط لتحصين ساديو ماني من إغراءات نادي ريال مدريد أحد أهم الأطراف القوية التي تضع اللاعب ضمن أهدافها مع المدير الفني زين الدين زيدان.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن يورجن كلوب مدرب ليفربول أبلغ إدارة النادي إن رحيل ساديو ماني مرفوض تمامَا لأنه يسعى لاستمرار ثلاثي الرعب المكون من محمد صلاح وفيرمينو وساديو ماني الذي نجح بهم في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وكان قريبًا من لقب الدوري الإنجليزي.

 

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يورجن كلوب ليفربول ساديو ماني الدوري الانجليزي

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