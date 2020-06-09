محذرا من الفترة المقبلة.. عمرو أديب للمصريين: وفروا شوية واطفوا النور (فيديو)

حذر الإعلامي عمرو أديب، من خطورة الفترة المقبلة اقتصاديا، وذلك بسبب تأثير أزمة كورونا على الوضع العام، ليس على مصر فقط، ولكن على العالم كله.









وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين: إن أزمة كورونا كل يوم في شأن، والوضع المستقبلي غير معروف، مضيفا "الأيام الجاية هتبقا صعبة اقتصاديا"، موجها عدة نصائح للمصريين في ظل أزمة كورونا.





وتابع "محدش يصرف إلا في الضروريات، وارد إنه مع ارتفاع الأسعار بعض السلع تزيد شوية.. لازم يتوقف التخزين، والهدر، والعيش يتاكل للآخر، ومفيش حاجة تترمي، واطفوا النور، واقفلوا الحنفيات".





وأورد "مفيش داعي لشراء هدوم كتير.. أنت متعرفش بكرة فيه إيه، جايز حد تعرفه يمرض، فتحتاج الفلوس، الفترة الجاية الكاش هو الكينج، الأيام الجاية صعبة".







