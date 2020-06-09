"محقون في شمبانزي".. تفاصيل أول لقاح منتظر لعلاج كورونا (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب: إنهم تواصلوا مع شركة "استرازينكا" المسئولة عن إنتاج لقاح إكسفورد، لمعرفة هل سيصل اللقاح إلى مصر، موضحا الشركة أكدت أنهم متعاونين مع عدد من الشركات العالمية، ومنهم شركة في الهند ستكون مسئولة عن توفير اللقاح للعالم النامي.









وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين "ده شيء مريح، وعظيم، وميلغيش ما يقال خلال الـ24 ساعة الماضية".





وكشف الإعلامي عمرو أديب، عن طريقة تصنيع لقاح أكسفورد، معلقا "اللقاح محقون في شمبانزي، ويضاف له تعديلات ثم يحصل عليه الإنسان"، مضيفا ساخرا: "عشان كده هتبقا جامد".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، ترى أن لقاح أكسفورد جيد، ولكنه ليس واقيا.



