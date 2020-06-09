عمدة مينيابوليس يدعم "لإصلاح الهيكلي الرئيسي" للشرطة

Advertisements

قال عمدة مينيابوليس جاكوب فراي إنه يؤيد "الإصلاح الهيكلي الرئيسي" لأقسام الشرطة. وتأتي تعليقاته في مقابلة مع كريس كومو من شبكة سي إن إن، بعد أن التقى فراي بموجة من الاستهجان يوم السبت بعد إخبار مجموعة من المتظاهرين أنه لا يدعم إلغاء إدارة شرطة المدينة.



قال فراي، إن المتظاهرين "اتصلوا بي وسألوني إذا كنت على استعداد للالتزام بالتخلص من الشرطة. وكنت صادقًا".



وأوضح فراي إن الناس محقون في أن يكونوا غاضبين ومحبطين ومستائين في الوقت الحالي، قائلا "إذا كنا نتحدث عن تحول ثقافي هائل في الطريقة التي تعمل بها إدارة الشرطة لدينا، فأنا على متن الطائرة. إذا كنا نتحدث عن إصلاح هيكلي كبير يدفع مرة أخرى الطبيعة الرهيبة لكيفية تعامل أقسام الشرطة لدينا مع السود والمجتمعات البنية، أنا مؤيد تماما. لكن إذا كنا نتحدث عن إلغاء قسم الشرطة بأكمله، كنت صريحًا، وهذا ليس حيث أنا ".



"لنكن واقعيين للغاية هنا. لقد قتل جورج فلويد على يد أحد ضباط الشرطة لدينا، نحن بحاجة إلى إدراك ذلك والاعتراف به. الخطوة التالية هي تسخير كل تلك الطاقة والغضب والحزن التي لدينا، والالتزام بإصلاحات حقيقية".



