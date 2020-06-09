أسقف نجع حمادي ينعي الراهب ساويرس الأنبا بولا المتوفى بكورونا

نعى الأنبا كيرلس، أسقف إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، الراهب القس ساويرس الأنبا بولا.





وقدم نيافته خالص تعازيه القلبية إلى الأنبا دانيال، أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بجبل البحر الأحمر، مجمع رهبان الدير في وفاة الراهب ساويرس.





وقال "كيرلس" إن مجمع الاباء كهنة وشمامسة نجع حمادي يطلبون العذراء من فم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وشريكه في الخدمة الرسولية الأنبا دانيال رئيس الدير في نياحة الراهب الراحل.





كان مجمع رهبان دير الأنبا بولا بجبل البحر الاحمر قد أعلن أمس الاثنين، عن رحيل الراهب القمص ساويرس الأنبا بولا، أحد رهبان الدير، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.





وقال الراهب بطرس الأنبا بولا إن الراهب ساويرس قد اصيب بالفيروس وقد تم نقله إلى إحدى مستشفي العزل وحالتة الصحية كانت تسوء.





وكشف "بطرس"، في تدوينة له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الراهب المتوفى قد رحل صباح الاثنين في الساعة الحادية عشر صباحًا داخل مستشفي العزل في التجمع الخامس.





وطالب "بطرس" من الرب أن ينيح روح أخيه الراهب ساويرس في فردوس النعيم في أحضان القديسين إبراهيم واسحق ويعقوب، مقدما خالص العزاء للأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا العامر.





وأكد أن صلاة الجنازة على جثمان الراحل تمت في مقر الدير بالتجمع الخامس، و تم حمل جثمانه إلى الدير لتجنيزه ثانية ثم دفنه في طافوس الدير، موضحًا ان صلاة الجنازة سواء في التجمع الخامس أم في الدير قاصرة على آباء مجمع الدير.





الأقباط يبدأون صوم الرسل

في سياق آخر، بدأ الاقباط، أمس الاثنين، أول يوم في صوم الرسل الذي يستمر لـ33 يومًا، وينتهي صباح الأحد الموافق 12 يونية المقبل.





يأتي ذلك الصوم هذا العام وابواب الكنائس مغلقة وبدون حضور شعبي، طبقًا لقرارات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وتعليق كافة الطقوس والأنشطة الدينية بها لمنع التجمعات للحد من إنتشاء جائحة فيروس كورونا المستجد.





وصوم الرسل يأتي عقب عيد تذكار حلول القدس علي التلاميذ بعد صعود السيد المسيح والمعروف بـ " أحد العَنصرة"، وفقًا للعقيدة المسيحية الأرثوذكسية.





وتشير المراجع القبطية الى أن صوم الرسل هو من أقدم صوم عرفته الكنيسة المسيحية فى كل أجيالها، حيث أشار إليه المسيح بقوله، "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، وصام الآباء الرسل، كبداية لخدمتهم، حيث بدأوا بعد ذلك رحلة التبشير بالمسيحية فى كل العالم.





وكان الأقباط قد احتفلوا اليوم بعيد حلول الروح القدس المعروف باسم عيد العنصرة، الاحد، حيث سمحت الكنيسة للأساقفة بإقامة قداس استثنائي يتضمن 6 كهنة فقط احتفالا بالعيد وتعيش الكنيسة القبطية القبطية الأرثوذكسية، حاليًا فترة الخماسين المقدسة، والتى تستمر حتى عيد العنصرة والذي يحل اليوم الأحد ثم تبدأ بعدها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الرسل والذي يبدأ غدًا، ويستمر شهرا كاملا حتى 12 يوليو المقبل؛ وتنتهي بعيد القديسين بطرس وبولس الرسول.



