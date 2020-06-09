شاهد.. حمودة: اغتيال فرج فودة أوحى لعادل إمام بفكرة فيلم "الإرهابي"

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، تعليقا على ذكرى اغتيال الكاتب فرج فودة، إن "أسوأ ما في الدنيا أن يقتل مفكر، ومهما كانت الأصوات التي تحاول النيل منه وتحاول التقليل منه يظل موجودًا رغم كل هذه السنين".









وأضاف "حمودة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC"، مساء الاثنين، أن هناك نوعًا من الغل الشديد تجاه فرج فودة على بعض مواقع "السوشيال ميديا" وعلى بعض القنوات المعارضة والسيئة، مؤكدًا أن أفكار فرج فودة موجودة حتى الآن.





وتابع رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر : "لم يستطع أحد حتى الآن أن يرد على أفكار فرج فودة، وإن كان قد أصبح وجوده كضحية"، لافتًا إلى أن الفنان عادل إمام فكر في فيلم الإرهابي في ليلة اغتيال الكاتب فرج فودة، مؤكدًا أن اغتياله أدى إلى حالة صحوة غير طبيعية.





قصة اغتيال فرج فودة

كانت عقارب الساعة تشير إلى الساعة السادسة والنصف من مساء يوم 8 يونيو في العام 1992م، عبد الشافي رمضان وأشرف سعيد، ينتظرون، خروج المفكر الكبير فرج فودة من مكتبه برفقة ابنه بشارع أسماء فهمي بمصر الجديدة شرق القاهرة كي يستقل سيارته عائدًا لمنزله، ثم سرعان ما تحول المشهد لدموي، إثر إطلاق المتهمان اللذان يستقلان دراجة بخارية، الرصاص الذي اخترق كبده وأمعاءه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بينما أصيب ابنه إصابات طفيفة.