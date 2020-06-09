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شريف منير عن أصعب مشهد في "ونحب تاني ليه": "صليت ودعيت ربنا ودموعي نزلت لوحدها"

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:42 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

كشف الفنان شريف منير، عن ان أكثر المشاهد التي اثرت فيه أثناء تصوير مسلسل "ونحب تاني ليه " للفنانة ياسمين عبدالعزيز، هو مشهد الاعتراف بانها ليست زوجته وان عليه مغادرة المنزل الآن.

وعن أصعب المشاهد التي واجهته في تجسدها قال "منير" حوار عبر تطبيق "زووم" عبر برنامج " القاهرة الان " الذ ي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، مشهد مواجهته مع الفنان أحمد سعيد عبد الغني عندما اكتشف أنه ليس فاقدًا للذاكرة، عندما قال لـ "عبد الغني":" انا مش قادر اتخيل انها نازلة كل يوم تقابل وأحد وانا موجود".

وأضاف "منير" انه قبل تصوير هذا المشهد بيومين واثناء تأديته للصلاة طلب من الله أن يوفقه في التعبير عن مشاعر واحاسيس تتسق مع قوة المشهد، قائلًا:" وقد كان وربنا حققلي امنيتي وزدلي دموعي نزلت لوحدها وانا بصور المشهد ".

كما حرص شريف منير، على نصح الرجال بالاتعاظ من شخصية "عبد الله" قائلًا:" الشخصية دي خطر كبير على حياتك العائلية لازم تكون شخص متزن ورومانسي ومعطاء"، كاشفا أن أزمة كورونا وفرض حظر التجوال أعاد الدفء للعلاقات الاسرية حيث جمع الناس بشكل اكبر وحقق معادلة صعبة عبر تقارب الناس في منازلهم بعد ان أخذتهم الحياة لفترة طويلة.

مشيرًا ان شخصية "عبد الله" ليس لها علاقة بشخصيته الحقيقية فهو رجل متعاون في منزله ويقوم بمساعدة زوجته في طهي الطعام سواء في ظل جائحة "كورونا" او غيرها، قائلًا:"اقوم بغسل المواعين لزوجتي وأخر مرة كانت اول امبارح، ومراتي بتصحى من الصبح تلاقي المطبخ بيبرق وبيلمع من النظافة وبرتب الحاجات في البيت ومش برمي هدومي.

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ياسمين عبدالعزيز مسلسل ونحب تاني ليه شريف منير

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