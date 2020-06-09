Advertisements

شريف منير عن ياسمين عبد العزيز: "بقت راسية في الشغل لكن لسه شقية"

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 01:21 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

أشاد الفنان شريف منير، بحرفية الفنانة ياسمين عبدالعزيز في التمثيل، وذلك بعد تجربته معها في مسرحية "كدة أوكيه" والثانية في مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا من جانب الجمهور.

وعلق "منير"  في حوار عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "القاهرة الآن" لـ الاعلامية لميس الحديدي، على
مدى التغيبر الذي طرأ علي ياسمين عبدالعزيز في التجربة بين عامي "2003" و"2020"، قائلا " ياسيمن عبد العزيز فنانة تعرف تلعب أدوار كتير الكوميدي كوميدي والتراجيدي تراجيدي".

وأشار إلى أن التغيرات التي طرأت على ياسمين عبد العزيز في العملين الذين شاركها فيهما تعكس ان ياسمين تغيرت ونضجت بشكل أكتر وتابع قائلًا: "فرق كبير نضجت وبقت راسية وعجبني فيها أنها طبيعية خالص".

وأضاف ضاحكًا: "لكن الشيء الوحيد الي ما تغيرش فيها أنها لسه عيلة شقية "

كما وصف شريف منير، السيناريست عمرو محمود ياسين بانه مبدع وشخص يعيش وسط الناس قائلًا: "عندما تعاملت معه اثبت لي طوال فترة تصوير العمل في اللوكيشن انه شخص خارج من بيت محترم وهو شخص عالي الخلق".

وأضاف "منير" بان عمرو حمل تركيبة جديدة من الكوميديا والاجتماعيات بالاضافة للرومانسية و"السسبنس" كاشفًا أن تركيبة الاشخاص والابداع فيها رغم تناقضها يعود فيها الفضل له بالاساس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ياسمين عبدالعزيز مسلسل ونحب تاني ليه شريف منير

أخبار تهمك

قناة الأهلي ترد على رئيس الزمالك بشأن رفض 3 أعضاء للبيان الأخير

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة حول الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ ساعة و نصف

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

"أرقام جديدة".. "الصحة" تعلن ارتفاعا كبيرًا في حالات شفاء كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عبد الحفيظ: هذه مشكلة الزمالك مع الأهلي

منذ نصف ساعة

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

متظاهرون بريطانيون يطالبون بتدمير الأهرامات.. وعلماء يردون (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عدلي القيعي يسخر من الزمالك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بريطانيا تبدأ التجارب البشرية على لقاح كورونا الأسبوع المقبل

منذ ساعة و 15 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 13 ساعة

كلام نهائي.. فايلر يطرد نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفى بكري يكشف عن مخطط الإخوان لاغتيال السيسي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

ياسمين عبدالعزيز تغازل جمهورها بصورة من كواليس"ونحب تاني ليه"

شاهد.. ياسمين عبدالعزيز في صورة جديدة من كواليس "هنحب تاني ليه"

ياسمين عبدالعزيز تستعيد ذكريات ما قبل الحظر

تامر هاشم يكشف لـ"الفجر الفني" سبب انسحابه من مسلسل "ونحب تاني ليه"

شريف منير يشارك جمهوره بكواليس "ونحب تاني ليه"

تفاصيل مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 2 والقناة الناقلة وموعد العرض خلال رمضان 2020

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 م

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

بشرى سارة حول الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

12:17 ص

مصطفى بكري يكشف عن مخطط الإخوان لاغتيال السيسي

12:14 ص

متظاهرون بريطانيون يطالبون بتدمير الأهرامات.. وعلماء يردون (فيديو)

10:24 م

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن