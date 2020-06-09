شريف منير عن ياسمين عبد العزيز: "بقت راسية في الشغل لكن لسه شقية"







وأشار إلى أن التغيرات التي طرأت على ياسمين عبد العزيز في العملين الذين شاركها فيهما تعكس ان ياسمين تغيرت ونضجت بشكل أكتر وتابع قائلًا: "فرق كبير نضجت وبقت راسية وعجبني فيها أنها طبيعية خالص".





وأضاف ضاحكًا: "لكن الشيء الوحيد الي ما تغيرش فيها أنها لسه عيلة شقية "



كما وصف شريف منير، السيناريست عمرو محمود ياسين بانه مبدع وشخص يعيش وسط الناس قائلًا: "عندما تعاملت معه اثبت لي طوال فترة تصوير العمل في اللوكيشن انه شخص خارج من بيت محترم وهو شخص عالي الخلق".



وأضاف "منير" بان عمرو حمل تركيبة جديدة من الكوميديا والاجتماعيات بالاضافة للرومانسية و"السسبنس" كاشفًا أن تركيبة الاشخاص والابداع فيها رغم تناقضها يعود فيها الفضل له بالاساس.



أشاد الفنان شريف منير، بحرفية الفنانة ياسمين عبدالعزيز في التمثيل، وذلك بعد تجربته معها في مسرحية "كدة أوكيه" والثانية في مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي حقق نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا من جانب الجمهور.وعلق "منير" في حوار عبر تطبيق "زووم" مع برنامج "القاهرة الآن" لـ الاعلامية لميس الحديدي، علىمدى التغيبر الذي طرأ علي ياسمين عبدالعزيز في التجربة بين عامي "2003" و"2020"، قائلا " ياسيمن عبد العزيز فنانة تعرف تلعب أدوار كتير الكوميدي كوميدي والتراجيدي تراجيدي".