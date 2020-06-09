Advertisements

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 03:33 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2020، على مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وجاءت كالتالي:

طقس الثلاثاء نهارًا
- شبورة خفيفة صباحًا على الوجه البحري والقاهرة، وطقس مائل للحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية
- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة.

الوصف الفني لخرائط الطقس
يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الاثنين، عن موجة شديدة الحرارة تستمر حتى يوم الأربعاء، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في الحرارة عن المعدلات الطبيعية مع ارتفاع في الرطوبة، مما يؤدي الي زيادة الاحساس بالحرارة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان، أن طقس اليوم الثلاثاء، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة، أن جنوب الصعيد سيسوده طقس شديد الحرارة، بينما يكون معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وليلا مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف علي جنوب وشمال الصعيد، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية والغربية طقس معتدل ليلا.

ومن جهتها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الخروج وقت الظهيرة وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وكشفت الهيئة، عن الظواهر الجوية اليوم الثلاثاء، التي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى وعلى بعض المناطق على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وعن درجات الحرارة اليوم الثلاثاء القاهرة الكبرى العظمي 34 والصغرى 20، والوجه البحري العظمي 33 والصغرى 19، والسواحل الشمالية الغربية العظمي 26 والصغرى 20، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمي 28 والصغري19، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمي 32 والصغرى 25، وشمال الصعيد العظمي 35 والصغرى 23، وجنوب الصعيد العظمي 42 والصغرى27.

ومن المتوقع أن يشهد طقس اليوم الاثنين، طقس حار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس لطيف.

فيما يشهد جنوب الصعيد، طقس شديد الحرارة، بينما مائل للبرودة على معظم الأنحاء لطيف على جنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة، الي ظواهر الجوية اليوم الاثنين، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري، مصحوبة برياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء
تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم طقس الثلاثاء بوابة الفجر الفجر الطقس الارصاد اليوم الأرصاد

أخبار تهمك

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر

منذ ساعة و نصف

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

وزيرة الصحة تكشف عن دواء أثبت نجاحه في علاج كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 15 دقيقة

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يزف بشرى سارة بشأن المصابين بفيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

تطورات عودة نيمار لـ برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موعد إعلان أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء

منذ حوالي 15 ساعة

متظاهرون بريطانيون يطالبون بتدمير الأهرامات.. وعلماء يردون (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة للرئيس السيسي

منذ ساعة

بشرى سارة حول الوضع الصحي للفنانة رجاء الجداوي

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس الوزراء الإثيوبي يتحدى القانون الدولي بقرار تعبئة سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس يوضح سبب ظهور إصابات عائلية بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

النصر السعودي يسعى للتعاقد مع نجم الهلال

منذ ساعة

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف مفاجأة بشأن فقدان حاستي الشم والتذوق وعلاقهتا بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس غدا

"موجة شديدة الحرارة".. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

"درجات غير مسبوقة".. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الاثنين (التفاصيل الكاملة)

حفاظًا على صحتكم.. بيان تحذيري من الأرصاد بشأن طقس الاثنين

"الأرصاد" تعلن تفاصيل طقس الاثنين.. وتوجه تحذيرات للمواطنين

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:45 ص

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية

01:25 ص

"تاج الدين" يعلن نجاح لقاح كورونا.. وتوافره قريبا بالأسواق (فيديو)

08:49 م

عمرو أديب عن واقعة "حوار تليجرام": "هنجيبه من قفاه"

01:34 ص

مستشار الرئيس يعلن خبرا سارا للمصريين بشأن علاج كورونا (فيديو)

08:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا على صفيح ساخن